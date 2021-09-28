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Польша уже не устраивает. Украинцы выбирают для заработков другую страну

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 09:47
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В то же время, количество запрашивающих регистрацию в Польше украинцев ежегодно растет на 20%
Украинцы вместо Польши едут в Германию
Украинцы вместо Польши едут в Германию / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на зароботки в Германию.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным официального бюро по трудоустройству, количество запрашивающих регистрацию в Польше украинцев ежегодно растет на 20%. Но они не остаются там жить и работать, а едут в соседнюю Германию.

"Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши", – подчеркнул глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

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Отметим, что после пандемии коронавируса, число живущих в Польше украинцев, впервые за многие годы упало ниже миллиона человека.

В то же время, количество предложений польских работодателей для украинцев превысило количество заинтересованных соискателей в два раза. Согласно данным официальной польской статистики, число вакансий во втором квартале 2021-го увеличилось на 29,6%.

Визы в Польшу

До сих пор продолжаются разбирательства вокруг тендера по выбору нового визового оператора в Польшу. В нем победила польская компания Personnel Service, но итоги конкурса в июне оспорили трое из пяти участников. Разбирательства идут уже три месяца.

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Но уже в октябре заканчивается контракт с визовым оператором, после чего большинство украинцев не сможет получать рабочие визы.

Льготы для работников

Правительство Польши готовит налоговые льготы для украинских предпринимателей и трудовых мигрантов.

Речь идет о правительственной программе "Польский Лад", которая предусматривает следующее:

  • работники в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем польские граждане;
  • в течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год.

Ранее сайт "Сегодня" писал:

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