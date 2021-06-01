Кому из украинцев скоро придется искать работу

Коронавирус значительно ускорил переход украинцев как на удаленную работу, так и на полный фриланс. Сейчас около 3% наших трудоспособных работают на себя, это в 12 раз больше, чем было в 2014 году, и втрое больше, чем пять лет назад. По оценкам специалистов рынка труда, через десять лет таких работников в Украине будет не менее 15%.

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Сайт "Сегодня" выяснил, где наиболее перспективно искать работу со свободным графиком, в чем ее плюсы и минусы, а где фриланс невозможен в принципе.

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Удаленка – путь к фрилансу

По словам HR-маркетолога компании "Арго" Татьяны Пашкиной, работа фрилансером, а не в штате компании – мировая тенденция. Например, в Англии и Франции внештатных сотрудников уже больше, чем тех, кто числится в штате компании. В США пока фрилансер каждый третий, в Украине в 10 раз меньше, каждый 30-й.

"Первым шагом к фрилансу в Украине стал переход на удаленную работу, часто вынужденный, так как из-за эпидемии коронавируса работодателям пришлось разрешить своим штатным сотрудникам работать удаленно, – анализирует Татьяна Пашкина. – Хотя наш КЗоТ позволяет каждый день не ходить на работу тем, кто может выполнять свои обязанности дома, но руководители боялись утратить контроль над подчиненными. Однако более года жизни в условиях коронавируса показала: катастрофы не произошло. Появились компьютерные программы, позволяющие проводить онлайн ZOOM-конференции, в удаленном режиме ставить задачи подчиненным и контролировать их выполнение".

И тогда работодатели задумались: так можно хорошо сэкономить, сократив производственные расходы! Например, на аренду помещений и оплату коммунальных услуг. Многие фирмы переехали в офисы меньшей площади, традиционное рабочее место заменил шкафчик для личных вещей, появились "хот дескс" (горячие столы), которыми стали пользоваться не один сотрудник, а несколько, по предварительным заявкам.

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Все это в перспективе приведет к тому, что и штатных сотрудников потребуется меньше, поэтому многим из них предложат перейти на фриланс, пообещав взамен стабильную занятость над проектами компании (см. инфографику).

Выигрыш работника в том, что за счет сокращения производственных расходов компании часть сэкономленных средств пойдет на увеличение его заработка. Также отпадет необходимость тратить время и деньги на дорогу, сидеть в офисе с 9:00 до 18:00, график работы станет гибким: сегодня работаю шесть часов, завтра 12, главное выполнить задание в срок.

Но и те, кто за время пандемии более года отработал удаленно, тоже задумались: а не перейти ли на "свой хлеб", утверждает директор по развитию бизнеса международной стаффинговой (подбор персонала) компании ANCOR Ukraine Андрей Данилюк.

"Пандемия поменяла мировоззрение людей, за последний год количество фрилансеров в Украине выросло, – отметил Андрей Данилюк. – Если говорить о перспективах, мы прогнозируем рост такой формы занятости в Украине в тех секторах, которые раньше было сложно ассоциировать с фрилансом: это бухгалтерия, учетные функции, сфера продаж. То есть, речь о совмещении стабильности, к которой люди привыкли, с возможностью распоряжаться своим временем. Сложно говорить о конкретных цифрах, но исходя из наметившегося мирового тренда, лет через 10 до 20% трудоспособного населения в Украине может заниматься фрилансом. Прежде всего, это сфера услуг. Но для этого нужна определенная финансовая грамотность, умение планировать свое время".

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По словам эксперта, наряду с фрилансингом будет активно развиваться и аутсорсинг, то есть работа с юридическими лицами. Им передадут часть функций предприятия, на которых свои сотрудники заняты не полный день, например, нерегулярные перевозки, ремонты и обслуживание компьютерных сетей и техники и многие другие.

Кого отправят "за штат"

Очевидно, что удаленная работа возможна далеко не везде. Вряд ли можно не ходить на работу тем, кто непосредственно производит материальные блага: рабочим, занятым в промышленности, агросекторе, на стройке, транспорте, также в розничной торговле продуктами питания, службе сервиса, наконец, врачам. Но через десять лет изменения затронут и эти сферы. Прежде всего в этом будут заинтересованы работодатели, желающие сократить свои расходы. Наши эксперты спрогнозировали, каким может быть фриланс через 10 лет, в 2030 году (см. инфографику).

Как видим, профессии, которым грозит сокращение штатов, в основном связаны с умственным, а не физическим трудом, и это объяснимо, в том числе и с экономической точки зрения. Но "свободного художника" государство уже сегодня должно защитить от произвола работодателя, уравняв его в правах с штатными наемными работниками, уверен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Фрилансеры бесправны, в лучшем случае они работают по договорам подряда, а то и на джентльменских договоренностях, рискуя, что им не заплатят, – акцентировал Олег Пендзин. – Нужен новый Трудовой кодекс, где эта категория работников будет учтена. Так как тенденция "выдавливания работников на свои хлеба" в мире набирает обороты".

Портрет "свободного художника"

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Как рассказал нам Андрей Данилюк, больше всего фрилансеров в IT-сфере и торговле.

"По итогам наших исследований, таких людей по 15% среди опрошенных, – говорит Андрей Данилюк. – Далее идут строители – 10% (разработка проектов), работники искусства -7%, ученые – 6%, производственники и работники сферы образования – по 5%. Еще ряд отраслей имеют 1-4% фрилансеров. Нет их в ЖКХ и госуправлении и обороне. Что касается должностей, то больше всего среди них квалифицированных специалистов – 26% и менеджеров – 22%. Технических специалистов – 14%, офисных сотрудников 13%, работников сферы обслуживания – 10%. Среди представителей простейших профессий (уборщица, дворник) фрилансеры тоже есть – 2%".

Татьяна Пашкина назвала, что больше всего ценят фрилансеры в работодателях и что их интересует в последнюю очередь.

Три главных требования: четкое формулирование задания (17%), прозрачное общение (16%), высокая стоимость заказа (14%). Также ценится долгосрочное сотрудничество (12%). Меньше всего "художника" интересует знакомство со штатной командой (7%), общение с заказчиком по нерабочим темам (5%), медицинское страхование (3%).

Выводы

Значит ли это, что украинцам вскоре грозит тотальная "неуверенность в завтрашнем дне": то есть, сегодня ты занят, а завтра – ищешь работу? Пока нет, хотя мировые тенденции коснутся и нас. Прежде всего тех, кто выбрал себе офисную "беловоротничковую" профессию, не требующую непосредственного контакта с заказчиком. Им придется работать на результат, а не просиживать место в офисе. А в виде "плюшек" – возможность заниматься любимым делом, сотрудничать с несколькими компаниями, гибкий график работы, наконец, высокие заработки, позволяющие самостоятельно накопить себе на обеспеченную старость, не надеясь на государство.

Минсоцполитики уже предложило приравнять работу на фрилансе к работе в штате и засчитывать ее в трудовой стаж. Подробнее смотрите в сюжете