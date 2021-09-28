Польща вже не влаштовує. Українці вибирають для заробітків іншу країну

У той же час, кількість українців, що запитують реєстрацію в Польщі, щороку зростає на 20%

Українці замість Польщі їдуть до Німеччини / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські заробітчани, що допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, все частіше їдуть на заробітки до Німеччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними офіційного бюро з працевлаштування, кількість українців, що запитують реєстрацію в Польщі, щороку зростає на 20%. Але вони не залишаються там жити і працювати, а їдуть до сусідньої Німеччини.

"Ми можемо говорити про тисячі українців, які офіційно проживають в Польщі, але працюють в Німеччині, де нестача робочої сили також болюча. Це серйозна загроза для Польщі", – підкреслив глава польського кадрового агентства Кшиштоф Інглот.

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Відзначимо, що після пандемії коронавірусу, число українців, що живуть в Польщі, вперше за багато років впало нижче мільйона людини.

У той же час, кількість пропозицій польських роботодавців для українців перевищила кількість зацікавлених здобувачів в два рази. Згідно з даними офіційної польської статистики, число вакансій у другому кварталі 2021-го збільшилося на 29,6%.

Візи до Польщі

Досі тривають розгляди навколо тендеру з вибору нового візового оператора в Польщу. У ньому перемогла польська компанія Personnel Service, але підсумки конкурсу в червні оскаржили троє з п'яти учасників. Розгляди йдуть вже три місяці.

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Але вже в жовтні закінчується контракт з візовим оператором, після чого більшість українців не зможе отримувати робочі візи.

Пільги для працівників

Уряд Польщі готує податкові пільги для українських підприємців і трудових мігрантів.

Йдеться про урядову програму "Польський Лад", яка передбачає наступне:

працівники в перший рік після переїзду в Польщу будуть платити в два рази менше податків, ніж польські громадяни;

протягом наступних трьох років вони зможуть забрати 50% від податку, сплаченого за попередній рік.

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