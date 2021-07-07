У пошуках заробітку: чому українці вибирають Польщу і чи потрібні робочі руки в інших країнах

Майже кожен другий українець, який працює нині в Польщі, вперше приїхав на заробітки в цю країну в період пандемії. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного польською рекрутинговою компанією EWL і Центром досліджень Східної Європи Варшавського університету.

В опитуванні, яке проводили в травні цього року, взяли участь заробітчани з України, Білорусі, Молдови, Росії та Грузії – пропорційно присутності громадян цих країн на ринку праці Польщі. Відповідно, 92,4% респондентів виявилися громадянами України. Метою дослідження було з'ясувати, як пандемія змінила ринок праці, з якими труднощами зіткнулися в Польщі працівники з інших країн і чи не збираються вони шукати кращого місця.

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Дані EWL

Для України подібні дослідження можуть бути цікаві, бо допомагають зрозуміти, що жене наших співвітчизників на заробітки за кордон, чому вони роблять такий вибір і за яких умов залишилися б працювати в своїй країні.

Чому українці не виїхали з Польщі під час пандемії

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Згідно з дослідженням, пандемія змусила 37% іноземних працівників виїхати з Польщі. Але більшість заробітчан продовжували працювати. Хоча з тих, хто залишився, 27% сказали, що їм довелося змінити роботу через пандемію, зокрема 20,4% змушені були шукати роботу в іншій галузі.

На запитання, чому вони вирішили залишитися в Польщі під час пандемії, кожен другий відповів, що не хотів міняти своїх планів через коронавірус. А 36,7% респондентів зізналися, що хотіли б залишитися працювати в Польщі якомога довше.

23% трудових мігрантів пояснили своє рішення тим, що в їхній країні важче знайти роботу під час пандемії. 12,8% зізналися, що під час пандемії почуваються в Польщі в більшій безпеці. І 6,2% вважають, що охорона здоров'я в Польщі краще, ніж в їхній країні.

Потік трудових мігрантів не припиняється

Судячи з дослідження, 43,8% іноземних працівників, які працюють у Польщі тепер, вперше приїхали в цю країну саме під час пандемії. Порівняно з попереднім дослідженням, яке проводили у вересні 2020-го, тих, хто приїхав знову, стало на 15% більше. "Це означає, що ринок праці Польщі, незважаючи на затяжну пандемію, продовжує залишатися привабливим напрямком для працівників зі сходу", – роблять висновок автори дослідження.

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Дані EWL

З тих, хто вперше приїхав на роботу в Польщу, 51,6% аргументували своє рішення вищими заробітками в цій країні, а 32,9% – більш високим рівнем життя. Крім того, 26,6% відповіли, що роботу в Польщі вибрали через погану політичну та економічну ситуацію в своїй країні, 24,1% – що на батьківщині не можуть знайти роботу, а 13,7% – що втратили роботу в своїй країні під час епідемії.

Найбільшою незручністю в Польщі для 26,1% опитаних стала необхідність відбувати карантин після приїзду. Майже кожен четвертий відзначав, що зіткнувся з труднощами, шукаючи відповідну роботу (24,8%), а кожен п'ятий (18,2%) – коли отримував візу.

На запитання, де вони почуваються в більшій безпеці – у Польщі чи в себе на батьківщині, 41,1% іноземних працівників відповіли, що всюди однаково, 32,7% – що в Польщі. І тільки 6,3% сказали, що їм безпечніше в своїй країні. Багато хто вагався, вибираючи відповідь.

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Головним своїм страхом у зв'язку з пандемією найбільше респондентів – 36,4% – назвали втрату роботи.

Чи просто повернути трудових мігрантів в Україну

Відповідаючи на запитання, які обставини могли б змусити повернутися з Польщі в свою країну, респонденти говорили переважно про те, що це сімейні обставини (39,5%) і занадто довга розлука із сім'єю (33%). 35,1% сказали, що повернуться, якщо втратять роботу в Польщі.

30% опитаних зізналися, що шукали роботу в іншій країні, крім Польщі. Перелічуючи країни, які видаються найбільш привабливими для роботи, 51% іноземних працівників сказали, що хотіли б працювати в Німеччині, 25,9% – у Чехії, 25,15% – у США, 23% – у Канаді, 21,4% – у Норвегії, 18,4 – у Швеції тощо.

Автори дослідження констатують, що в період виходу з кризи немало європейських країн будуть відчувати дефіцит робочих рук і конкуренція за них буде зростати. У багатьох країнах вже серйозно розглядають можливість відкриття кордонів для трудових мігрантів зі Східної Європи. І якщо умови будуть сприятливіші, багато хто з іноземних працівників у Польщі постараються перебратися в інші країни.

Щоб припинити відтік кадрів, Україні залишається одне – створювати конкурентні умови праці та побуту для своїх громадян працездатного віку.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, як пандемія змінила ринок праці в Україні й кому доведеться шукати нову роботу.

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