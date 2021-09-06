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У Польщі українські заробітчани відмовляються від роботи – фермери втрачають прибуток

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
6 вересня, 14:19
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Українці не хочуть працювати на фермах, проте охоче обирають для заробітків європейську країну
Люди не хочуть працювати на зборі яблук і вибирають легшу роботу / Фото: колаж "Сьогодні"
Люди не хочуть працювати на зборі яблук і вибирають легшу роботу / Фото: колаж "Сьогодні"

Заробітчани із України відмовляються працювати в Польщі на збиранні яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

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Про це повідомляє agronews.ua.

Оскільки польські фермери не можуть експортувати фрукти на схід через ембарго в РФ і конфлікт із Білоруссю, їм залишається відправляти фрукти до Єгипту.

Водночас, незважаючи на небажання працювати на яблучних фермах, українці, як і раніше, їздять на заробітки до Польщі. Вже 277 тисяч наших співвітчизників отримали дозвіл на тривале перебування в цій країні.

Серед іноземців, яким дали можливість жити і працювати в Польщі три роки, 55% українців. Далі в рейтингу – білоруси і німці.

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Українці обирають для навчання та роботи польські регіони з великими міськими центрами, де є більше можливостей.

Пільги для заробітчан

Уряд Польщі готує податкові пільги для українських підприємців та трудових мігрантів.

Йдеться про урядову програму "Польський Лад", яка передбачає, що:

  • заробітчани у перший рік після переїзду до Польщі будуть платити удвічі менше податків, ніж самі польські громадяни;
  • протягом наступних трьох років вони зможуть відняти 50% від податку, сплаченого за попередній рік.

"Іноземець, який перенесе свою податкову резиденцію в Польщу, платитиме менший податок на прибуток повних чотири роки. Таким чином Польща хоче затримати у себе, зокрема, і громадян України на більш тривалий термін. Податкова пільга також буде охоплювати мігрантів, які вперше приїдуть до Польщі. Вони також зможуть протягом чотирьох років платити податки на пільгових умовах", – пояснюють у компанії.

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