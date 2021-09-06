В Польше украинские заробитчане отказываются от работы – фермеры теряют прибыль

Украинцы не хотят работать на фермах, однако охотно выбирают для заработков европейскую страну

Люди не хотят работать на сборе яблок и выбирают более легкую работу / Фото: коллаж "Сегодня"

Работники с Украиныотказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.

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Об этом сообщает agronews.ua.

Поскольку польские фермеры не могут экспортировать фрукты на восток из-за эмбарго в РФ и конфликта с Беларусью, им остается отправлять фрукты в Египет.

В то же время, несмотря на нежелание работать на яблочных фермах, украинцы, как и раньше, ездят на заработки в Польшу. Уже 277 тыс. наших соотечественников получили разрешение на длительное пребывание в этой стране.

Среди иностранцев, которым дали возможность жить и работать в Польше три года, 55% украинцев. Далее в рейтинге – белорусы и немцы.

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Украинцы выбирают для учебы и работы польские регионы с большими городскими центрами, где больше возможностей.

Льготы для работников

Правительство Польши готовит налоговые льготы для украинских предпринимателей и трудовых мигрантов.

Речь идет о правительственной программе "Польский Лад", которая предусматривает, что:

работники в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане;

в течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год.

"Иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года. Таким образом Польша хочет задержать у себя, в том числе, и граждан Украины на более длительный срок. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польши. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях", – объясняют в компании.

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