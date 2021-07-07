В поисках заработка: почему украинцы выбирают Польшу и нужны ли рабочие руки в других странах

Трудовые мигранты готовы вернуться в Украину по семейным обстоятельствам, но больше всего боятся остаться без работы

Почти каждый второй украинец, работающий сейчас в Польше, впервые приехал на заработки в эту страну в период пандемии. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного польской рекрутинговой компанией EWL и Центром исследований Восточной Европы Варшавского университета.

В опросе, который проводился в мае этого года, приняли участие "заробитчане" из Украины, Беларуси, Молдовы, России и Грузии – пропорционально присутствию граждан этих стран на рынке труда Польши. Соответственно, 92,4% респондентов оказались гражданами Украины. Целью исследования было выяснить, как пандемия изменила рынок труда, с какими трудностями столкнулись в Польше работники из других стран и не собираются ли они искать места получше.

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Данные EWL

Для Украины подобные исследования могут быть интересны тем, что помогают понять, что гонит наших соотечественников на заработки за рубеж, почему они делают такой выбор и при каких условиях остались бы работать в своей стране.

Почему украинцы не уехали из Польши во время пандемии

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Согласно исследованию, пандемия заставила 37% иностранных работников уехать из Польши. Но большинство "заробитчан" продолжали работать. Хотя из тех, кто остался, 27% сказали, что им пришлось сменить работу из-за пандемии, в том числе 20,4% вынуждены были искать работу в другой отрасли.

На вопрос, почему они решили остаться в Польше во время пандемии, каждый второй ответил, что не хотел менять своих планов из-за коронавируса. При этом 36,7% респондентов признались, что хотели бы остаться работать в Польше как можно дольше.

23% трудовых мигрантов объяснили свое решение тем, что в их стране труднее найти работу во время пандемии. 12,8% признались, что во время пандемии чувствуют себя в Польше в большей безопасности. И 6,2% считают, что здравоохранение в Польше лучше, чем в их стране.

Поток трудовых мигрантов не иссякает

Судя по исследованию, 43,8% иностранных работников, которые работают в Польше сейчас, впервые приехали в эту страну именно во время пандемии. По сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в сентябре 2020-го, вновь приехавших стало на 15% больше. "Это означает, что рынок труда Польши, несмотря на затяжную пандемию, продолжает оставаться привлекательным направлением для работников с востока", – делают вывод авторы исследования.

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Данные EWL

Из тех, кто впервые приехал на работу в Польшу, 51,6% аргументировали свое решение более высокими заработками в этой стране, а 32,9% – более высоким уровнем жизни. Кроме того, 26,6% ответили, что работу в Польше выбрали из-за плохой политической и экономической ситуации в своей стране, 24,1% – тем, что на родине не могут найти работу, а 13,7% – что потеряли работу в своей стране во время эпидемии.

Наибольшим неудобством в Польше для 26,1% опрошенных стала необходимость отбывать карантин по приезде. Практически каждый четвертый отмечал, что столкнулся с трудностями при поиске подходящей работы (24,8%), а каждый пятый (18,2%) – при получении визы.

На вопрос, где они чувствуют себя в большей безопасности – в Польше или у себя на родине, 41,1% иностранных работников ответили, что везде одинаково, 32,7% – что в Польше. И только 6,3% сказали, что им безопаснее в своей стране. Многие затруднились с ответом.

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Главным своим страхом в связи с пандемией больше всего респондентов – 36,4% – назвали потерю работы.

Просто ли вернуть трудовых мигрантов в Украину

Отвечая на вопрос, какие обстоятельства могли бы заставить вернуться из Польши в свою страну, респонденты говорили в основном о том, что это семейные обстоятельства (39,5%) и слишком долгая разлука с семьей (33%). 35,1% сказали, что вернутся, если потеряют работу в Польше.

30% опрошенных признались, что искали работу в другой стране, кроме Польши. Перечисляя страны, которые кажутся им наиболее привлекательными для работы, 51% иностранных работников сказали, что хотели бы работать в Германии, 25,9% – в Чехии, 25,15% – в США, 23% – в Канаде, 21,4% – в Норвегии, 18,4 – в Швеции и т. д.

Авторы исследования констатируют, что в период выхода из кризиса многие европейские страны будут испытывать дефицит рабочих рук и конкуренция за них будет расти. Во многих странах уже серьезно рассматривают открытие границ для трудовых мигрантов из Восточной Европы. И если условия окажутся более благоприятными, многие из тех, кто сегодня работает в Польше, постараются перебраться в другие страны.

Чтобы прекратить отток кадров, Украине остается одно – создавать конкурентные условия труда и быта для своих граждан трудоспособного возраста.

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