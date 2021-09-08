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У заробитчан могут возникнуть проблемы с получением виз в Польшу

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
8 сентября, 12:40
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В ноябре действующий визовый оператор не сможет предоставлять услугу из-за окончания долгосрочного контракта, а нового еще не выбрали
Украинцам советуют успеть оформить все документы до ноября / Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцам советуют успеть оформить все документы до ноября / Фото: коллаж "Сегодня"

В ноябре могут возникнуть проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу из-за затягивания тендера по выбору визового центра для польского посольства.

Об этом пишет руководитель информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин в колонке на портале Комментарии.

"Если кто-то планирует устраиваться на работу в Польшу в ближайшие месяцы, то лучше поспешить с оформлением рабочих виз. Иначе есть вероятность не попасть на заработки по техническим причинам – из-за проблем с их выдачей. При нынешних раскладах уже в ноябре некуда будет нести документы для разрешения на въезд (в Польшу. – "Сегодня")", – считает эксперт.

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Таким образом, действующий оператор не сможет предоставлять услугу из-за окончания долгосрочного контракта, а новый не успеет подготовить необходимую техническую базу.

В тендере победила польская компания Personnel Service, но итоги конкурса в июне оспорили три из пяти участников. Разбирательства идут уже три месяца. Повторное решение тендерной комиссии ожидается в сентябре.

По мнению Матарыкина, такая ситуация с визами вредит интересам двух стран. Но страдают от этого больше украинцы, у них не получится за короткое время найти замену польскому направлению. Процесс неускорят даже переговоры об увеличении квоты на трудовых мигрантов с другими странами, которые уже ведет Украина.

"Польша, конечно потеряет пару процентов ВВП. На польские заводы и фермы не приедут сотни тысяч квалифицированных сотрудников, но кто ж знал, что все так закрутится. Зато эта история может стать хорошим примером, как погоня за лёгкими деньгами способна поставить под удар экономику целой страны", – говорится в материале.

Льготы для работников

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Правительство Польши готовит налоговые льготы для украинских предпринимателей и трудовых мигрантов.

Речь идет о правительственной программе "Польский Лад", которая предусматривает, что:

  • работники в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане;
  • в течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год.

"Иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года. Таким образом Польша хочет задержать у себя, в том числе, и граждан Украины на более длительный срок. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польши. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях", – объясняют в компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал:

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