Зовут сразу семьями: Польша упростит трудоустройство украинцев

Полякам не хватает своих рабочих рук, а поднимать экономику после пандемии коронавируса нужно

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После того как правительство Польши решило заставить украинских заробитчан платить налоги, власти соседней страны также решили упростить въезд и трудоустройство наших граждан, особенно в тех сферах, где полякам не хватает трудовых ресурсов.

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Об этом заявила заместитель министра развития, труда и технологий Ивона Михалек, сообщает издание Fronda.pl.

По ее словам, трудовым мигрантам предлагают приезжать с семьями, чтобы они могли развивать ВВП Польши.

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"Национальный план реконструкции содержит положения о содействии иностранцам при въезде и трудоустройстве в Польше. Планируемые изменения включают повышение роли бюро по трудоустройству в выдаче разрешений на работу. Процедуры необходимо упростить и сделать более гибкими, чтобы иностранцы могли быстрее найти работу в Польше", – добавила Михалек.

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Она рассказала, что заявлена ​​компьютеризация процесса получения разрешений на работу. Также ведется работа над новой миграционной политикой в ​​стране.

Замминистра заметила, что в Польше очень высокий спрос на работу иностранцев.

"Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что у них мало рабочих рук не только в таких отраслях, как торговля, строительные услуги, но и в других сферах, например, ИТ", – сказала она и добавила, что работники из Украины и Беларуси высоко ценятся на польском рынке труда.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что около двух недель назад в Польше приняли решение вакцинировать заробитчан сразу же на границе, чтобы защитить собственное население от распространения коронавируса.