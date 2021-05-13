Заробитчан в Польше заставят платить налоги: как будет работать код-идентификатор

Трудовые мигранты будут иметь возможность получить возмещение вычетов и налоговые льготы

Фото: REUTERS/Fernando Carranza

Польское правительство решило, что украинские заробитчане в этой стране должны официально платить налоги. Оно распорядилось, чтобы наемным работникам выдавали т.н. код-идентификаторы, с помощью которых иностранцы смогут формировать свои декларации.

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Взамен заробитчане получат возможность на возмещение вычетов и налоговые льготы. Из-за введения новшеств правительство Польши призывает работников в течение месяца получить новый код.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса Польша упростила трудоустройство украинских врачей. На работу принимают на срок до 5 лет. Первый год они должны работать под контролем польских коллег. Чтобы трудоустроиться, нужно: знать польский язык, иметь трехлетний опыт работы, заверенный консулом Польши диплом врача и пройти в стране квалификационное обучение.

Также сообщалось, что в конце 2019 официально в Польше работали почти 900 тыс. украинских заробитчан, не считая нелегалов.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, что в Польше работодатель избил заробитчанина, который требовал "белого" трудоустройства.