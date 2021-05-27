Українців після 40 не хочуть брати на роботу: чому відмовляють

Тільки у 18% роботодавців штат складається переважно з працівників старшого віку. Але підприємці запевняють, що готові платити за досвід

Кожен третій працівник після 40 років, шукаючи роботу, стикався з проблемами через вік. Відмову у працевлаштуванні представникам старшого покоління найчастіше пояснюють:

фізичними навантаженнями, які є частиною виконуваної роботи – 31%;

повільнішим навчанням – 19%;

поганим орієнтуванням у технологіях – 12%;

труднощами з вливанням в колектив – 10%.

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Втім, в Україні намітилися і позитивні тренди до подолання вікової дискримінації (ейджизму) на ринку праці. Все більше роботодавців готові наймати співробітників старшого віку і допомагати їм призвичаїтися до нового місця. До того ж абсолютна більшість роботодавців – 94% – стверджує, що рівень зарплати не залежить від віку.

Таких висновків дійшли аналітики OLX, провівши опитування серед роботодавців та шукачів роботи. За їхніми даними, поки що тільки у 18% роботодавців штат складається переважно з працівників після 40 років.

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Однак майже половина роботодавців – 47% – сказали, що вважають працівників пенсійного та передпенсійного віку так само хорошими співробітниками, як і інших. Лише 10% вважають їх менш ефективними. 6% з тих, хто бере на роботу співробітників старшого віку, створюють їм лояльні умови роботи – здебільшого виплачують бонуси до зарплати і допомагають опановувати нові технології.

"Хоча роботодавці зацікавлені в пошуку молодих та амбітних співробітників, кістяк багатьох професій, особливо робітничих, становить старше покоління. Можливо, вони вимагають трохи більше часу або практики для опанування нових технологій. Але за свій трудовий стаж вони пройшли не через одну кризу і мають, можливо, найцінніший досвід як для нинішніх турбулентних часів. В Україні є надія подолати вікову дискримінацію: вже тепер частина роботодавців декларують відкритість до старших співробітників і готовність допомагати їм на новому робочому місці", – зазначила керівниця напрямку "OLX Робота" Марія Абдулліна.

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До речі, ігнорування проблеми вікової дискримінації може мати негативний вплив як на економіку, так і на соціально-демографічну ситуацію в країні. За оцінками експертів, у всьому світі близько 6,33 млн випадків депресії можуть бути викликані ейджизмом, причому в менш розвинених країнах такі випадки трапляються в 6 разів частіше. А глобальні економічні втрати від депресивних і тривожних розладів ВООЗ оцінює в трильйон доларів щорічно.

Раніше повідомляли, що в Україні офіційно майже 400 тисяч безробітних. І кожен другий – віком після 45 років. Експерти з працевлаштування рекомендують: якщо відмовляють у роботі через вік, слід скаржитися в держслужби з питань праці.

А про те, як українці ставляться до віддаленої роботи, дивіться в сюжеті: