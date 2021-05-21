Вакансії для людей з досвідом: чи можна знайти роботу тим, кому від 45 до 60 років

У багатьох роботодавців існує відмовка – забагато досвіду, хоча річ – все ж таки у віці

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

На пенсію ще зарано, а на роботу вже не беруть. Майже половина безробітних в Україні – люди від 45 до 60 років. Роботодавці часто навіть не запрошують таких кандидатів на співбесіду. Мовляв, досвіду забагато. Чи можливо сьогодні працевлаштуватися в 45 плюс та на які сфери звернути увагу?

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З цим у Міжнародний день захисту від безробіття розбиралася Валерія Забірко.

Кравець Олександр Поремський вперше взяв в руки голку в 23 роки. Відтоді пошив тисячі брючних костюмів. Але навіть з таким "багажем" влаштуватися на роботу не може.

"У мене ж колосальний досвід у пошиві. Я знаю про те, про що в навчальних книгах не пишуть. Я ходив, пропонуючи свої послуги. Офіційно влаштуватися на роботу кравцем, закрійником практично неможливо", – каже Олександр Поремський.

Головна відмовка – забагато досвіду. Хоча Олександр розуміє: справа – у віці. Роботодавці надають перевагу молодим та активним. Хоча це і заборонено законом, соцмережі та сайти з пошуку роботи рясніють вакансіями з обмеженням за віком. І пропозицій для людей за 45 – дуже мало.

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Сьогодні в Україні офіційно майже 400 тисяч безробітних. І кожен другий – старший за 45 років. Експерти з працевлаштування рекомендують: якщо відмовляють у роботі через вік, слід скаржитися до держслужби з питань праці. Або ж змінити профіль. Пройти навчання за спеціальністю, якої сьогодні потребує ринок праці. Найбільше нині вакансій – у сільському господарстві, сфері послуг, торгівлі та держуправлінні. Навчатися можна безплатно – прямо в центрі зайнятості.

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Начальниця Управління надання послуг населенню Державної служби зайнятості Інна Бондіні пояснює:

"Особам 45+ ще можна отримати ваучер на навчання. Це такий документ, який дає можливість опанувати нову професію, або підвищити свій кваліфікаційний рівень. На сьогодні перелік таких професій налічує близько 60".

В'ячеслав Лук'янчук опанував нову професію у 62 роки. Вчений-хімік розмістив резюме на сайті шукачів роботи. Йому зателефонували з IТ-компанії і запропонували навчити комп'ютерній справі:

"Як тільки я склав екзамен, це було десь два-три місяці, як я прийшов в компанію, я зрозумів майже все, і я працював. Тут почалося нове життя".

Каже, зараз почувається на 25. Сам планує свій графік і веде активне життя. Катається на велосипеді, грає в теніс і регулярно ходить до спортзалу. А іноді й проводить заняття з йоги для колег – просто на задньому дворі компанії.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав про професії майбутнього для України – на кого вчитися, щоб через 5 років була робота.

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