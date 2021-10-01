Кого звуть на роботу в Польщу? Найбільш затребувані вакансії для українських заробітчан

41% польських компаній пропонують українцям зарплати від 55 тис. нрн, а до 22 тис. грн пропонує третина роботодавців

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям активно пропонує роботу сусідня країна – Польща. Оголошення про вакансії можна зустріти в кожному українському місті і в будь-якому форматі.

За даними кадрового порталу grc.ua, середня заробітна плата, яку пропонують українцям польські роботодавці становить близько 35 тис. грн.

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При цьому, третина роботодавців (33%) обіцяють платити до 22.2 тис. грн, ще 26% вакансій пропонують компенсацію до 44 тис. грн. Більш високі оклади (від 55 тис. грн) пропонують 41% компаній з Польщі.

Кому найчастіше пропонують роботу:

робочим (14%);

фахівцям зі сфери ІТ (13% всіх актуальних вакансій регіону);

кандидатам зі сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).

фахівцям зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам зі сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менш ніж 0.1%) відкрито в категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" і "Безпека".

Українці обирають для заробітків Німеччину

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Українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, дедалі частіше їдуть на заробітки до Німеччини.

За даними офіційного бюро з працевлаштування, кількість запитувачів реєстрацію в Польщі українців щороку зростає на 20%. Але вони не залишаються там жити і працювати, а їдуть до сусідньої Німеччини.

До речі, працівники з України відмовляються працювати в Польщі на зборі яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.