Безвідсоткові кредити, виплати за переселенців та дострокові пенсії – головне про гроші за тиждень

Редакція "Сьогодні" зібрала головні економічні новини за тиждень, що минає, які ви могли пропустити

Коротко – про головні зміни для українців у фінансовій сфері / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Воєнний стан вимагає змін та фінансової гнучкості, тож уряд і Нацбанк роблять усе можливе, щоб втримати економіку на плаву. Нині особливу підтримку вирішили надати представникам аграрного сектору, а деякі категорії громадян зможуть достроково вийти на пенсію.

Понеділок. Власникам житла виплачуватимуть компенсації за прихисток переселенцям

Українці, які на безплатно поселили в себе вдома вимушених переселенців з областей, де тривають бойові дії, зможуть отримати гроші від держави. За кожну особу платитимуть 450 гривень компенсації за комунальні послуги.

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Вівторок. Національний банк змінив правила зняття валюти

У НБУ вирішили збільшити ліміт на зняття готівки в іноземній валюті з власних рахунків. Тепер можна зняти до 100 тисяч гривень в еквіваленті.

"Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках", – наголосили в Нацбанку.

Середа. Аграрії зможуть брати кредити без відсотків

Українська влада вирішила підтримати аграрний сектор та розширила програму "Доступні кредити". Тож аграріям надаватимуть кредити під 0%, також збільшили максимальну його суму до 60 мільйонів гривень.

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Зміни діятимуть упродовж воєнного стану і місяць після його завершення. Згодом кредитну ставку для аграріїв піднімуть до 5%.

Четвер. Окупанти вдаються до махінацій з рублем в Україні

Українців попереджають про маніпуляції Росії у фінансовій сфері. У Мелітополі та Генічеську намагаються впровадити рублі, тому РНБО закликає жителів Запорізької й Херсонської областей бути пильними.

Окупанти намагаються схилити на свій бік пенсіонерів та людей, які отримують соцвиплати від держави. Українська влада нагадала громадянам, що усі гроші їм надходять на банківські рахунки.

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П’ятниця. Запровадили достроковий вихід на пенсію для учасників добровольчих формувань

У Мінсоцполітики розповіли про наступне нововведення – учасники добровольчих формувань територіальних громад отримають право достроково вийти на пенсію і мати підвищені норми забезпечення. Підвищені пенсії зможуть отримувати члени їхніх сімей у випадку, якщо учасник бойових дій загине під час виконання завдання.

Достроково на пенсію зможуть вийти жінки в 50 років. Для чоловіків це право настає у 55 років. Однак слід мати не менш ніж 20 років страхового стажу жінкам і 25 років – чоловікам.

Сайт "Сьогодні" розповідав, як переоформити отримання пенсій на картку, а не в поштовому відділенні, під час війни. Читайте і про те, за яким курсом можна обміняти валюту в Україні та як це зробити найбільш швидко і вигідно.