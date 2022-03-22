В Україні змінили правила зняття валюти – скільки можна отримати

Розповідаємо про нові правила та обмеження Національного банку щодо обігу іноземної валюти

Як змінилися правила для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України ухвалив рішення збільшити ліміт на зняття готівки в іноземній валюті з власних рахунків.

Про це НБУ повідомляє на своєму сайті.

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Зазначається, що щоденний ліміт на зняття в Україні готівки з валютних рахунків збільшено з 30 до 100 тис. грн в еквіваленті.

"Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках", – наголошується в повідомленні.

Натомість ліміт на зняття коштів у гривні залишається чинним і становить 100 тис. грн. За кордоном зняти з гривневого рахунку можна до 100 тисячі гривень, а оплата товарів та послуг з використанням платіжних карток здійснюватиметься без обмежень, як в нашій так і в інших країнах.

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Вивезення валюти за кордон

Купувати іноземну валюту в Україні доки заборонено, наголошують у Нацбанку, виключенням є купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації.

Вивозити готівкову валюту за кордон можна, але потрібно декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу ( в еквіваленті), але необхідності надавати підтверджуючі документи про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів більше немає.

А от вивозити за кордон готівкову гривню не радить жоден експерт, оскільки ви навряд чи зможете її там обміняти або продасте по дуже невигідному курсу.

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