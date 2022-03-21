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В поиске работы: где украинцам заработать деньги во время войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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21 марта, 19:48
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Уже идет четвертая неделя боевых действий, у многих заканчиваются накопления
Часть населения Украины осталось без зарплат
Часть населения Украины осталось без зарплат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начал войны России против Украины многие наши граждане остались без работы. Кого-то отправили в отпуск, кого-то уволили из-за того, что предприятие остановилось, а чье-то место работы было попросту уничтожено ракетами и бомбами врага. Кто из этих людей пошел в армию, кто-то – в волонтеры, а кто-то хочет найти новую работу, чтобы продолжать кормить семью.

"Сегодня" выяснили, какая сейчас ситуация на рынке труда и на какие компромиссы готовы идти работники и работодатели.

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У кого осталась работа

Эксперты говорят, что стабильная работа есть у тех, кто до войны работал на западные компании – в первую очередь, речь идет об айтишниках. Также хороший шанс остаться при деле есть у тех, кто работает дистанционно.

"На рынке труда Украины ситуация стрессовая, так как даже при наличии работы людям сложно сконцентрироваться на делах. Стабильно работают все те, кто имеет занятость в IT секторе. Удаленная работа доступна многим ещё со времен пандемии. Однако люди заняты не на 100%, а с переменным выполнением задач. Многие вынуждены перемещаться по стране, даже внутри одной области, меняют гостевые дома, или гостиницы. Поэтому качество их работы страдает", – говорит основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

По словам эксперта чаще всего теряют работу те, кто был занят в розничном бизнесе, который оказался в зоне боевых действий. Да и в других крупных городах сейчас наблюдаются проблемы со спросом, так как из мегаполисов массово уезжает потребитель.

Также никто сейчас не будет строить новые дома или делать ремонты. Ведь в любой момент дом может быть уничтожен. Поэтому спрос на рабочую силу в Украине упал.

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По его словам, восстановление интереса к специалистам будет после войны. Наступит время для тех, кто занимается стройкой, ремонтом, логистикой, ландшафтными работами, снова будут строить дороги.

"Сейчас практически на 100% загружены частные службы безопасности. Сотрудники индустрии красоты тоже не сидят без дела – работают частным образом и договариваются с клиентами о предоставлении услуг в рамках комендантского часа", – продолжает эксперт.

Что делать переселенцам

Многие люди, которые выезжали из своих городов в первые дни войны, думали, что война быстро закончится. Но сейчас уже идет четвертая неделя боевых действий, у многих заканчиваются накопления и людям надо искать работу по месту временного пребывания.

"После переезда в новую страну нужно обращаться за работой в агентства по трудоустройству. Они координируют людей об актуальных документах, которые нужны для поступления на работу, а также об актуальных вакансиях. Те же представители IT индустрии оперативно озаботились созданием интернет-платформы по трудоустройству украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Так что найти работу сейчас можно через крупнейшее в Европе технологическое сообщество для мигрантов 2hearts и сайт UA Talents", – говорит Сергей Сароян.

Что просить у работодателя

В военное время соискатели могут чисто по-человечески попытаться договориться с работодателем о каких-то послаблениях. Например, организовывать более удобный график работы или платить зарплату чаще и делать авансы.

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"Можно договариваться с работодателем о более частой оплате труда, чем раз в месяц. За счет этого пункта стоимость рабочей силы будет дешевле, однако, объективно, многие люди выехали из страны, не имея значительных денежных накоплений, поэтому могут договариваться о том, чтоб оплата производилась каждую неделю, или каждые две недели", – резюмирует Сергей Сароян.

Ранее мы писали о том, кому и как будут платить компенсацию в Украине. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

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