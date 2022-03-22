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В Украине изменили правила снятия валюты – сколько можно получить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 09:51
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Рассказываем о новых правилах и ограничениях Национального банка по обороту иностранной валюты
Как изменились правила для украинцев
Как изменились правила для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины принял решение увеличить лимит на снятие наличных в иностранной валюте с собственных счетов.

Об этом НБУ сообщает на своем сайте.

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Отмечается, что ежедневный лимит на снятие в Украине наличных с валютных счетов увеличен с 30 до 100 тыс. грн в эквиваленте.

"Этот лимит также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках", – отмечается в сообщении.

В то же время лимит на снятие средств в гривне остается действующим и составляет 100 тыс. грн. За границей снять с гривневого счета можно до 100 тысяч гривен, а оплата товаров и услуг с использованием платежных карт будет производиться без ограничений, как в нашей так и в других странах.

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Вывоз валюты за границу

Покупать иностранную валюту в Украине пока запрещено, отмечают в Нацбанке, исключением является покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации.

Вывозить наличную валюту за границу можно, но нужно декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте), но необходимости предоставлять подтверждающие документы о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов больше нет.

А вот вывозить за границу наличную гривню не советует ни один эксперт, поскольку вы вряд ли сможете ее там обменять или продадите по очень невыгодному курсу.

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"Сегодня" также писали, стоит ли покупать доллар на черном рынке и рассказывали, как украинцам заработать во время войны.

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