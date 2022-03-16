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Обмеження та заборони: що потрібно знати про вивезення валюти за кордон

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16 березня, 18:25
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Розповідаємо усе, що потрібно знати про обмеження із валютою в Україні та за кордоном
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час виїзду за кордон потрібно ретельно подумати про те, чим ви будете там розплачуватись, оскільки українську гривню приймають далеко не всі європейські обмінники.

Про усі обмеження щодо вивозу валюти за кордон та її декларування, розповіли у Нацбанку.

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Отже, зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна у сумі еквівалентній 30 тис. грн на день, тобто, трохи більше тисячі доларів щодоби.

Нагадаємо, що НБУ заморозив курс долара та євро станом на 24 лютого, вони становлять 29,25 та 33,17 грн.

Також у Нацбанку підкреслили, що купувати іноземну валюту в Україні поки заборонено, але з 8 березня дозволена купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації.

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Отже, вивозити готівкову гривню за кордон не радити жоден спеціаліст, оскільки ви навряд чи зможете її там обміняти або зробите це по дуже невигідному курсу.

Краще покласти гривню на картковий рахунок і розраховуйтесь за кордоном безготівково, за допомогою картки або платіжних застосунків ApplePay та GooglePay.

Що потрібно декларувати?

Наразі діє вимога декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу ( в еквіваленті), а от необхідність надання підтверджуючих документів про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів – скасована Національним банком.

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Після перетину кордону ви можете знімати готівкову валюту у банкоматах, як з валютних, так і з гривневих карток, а конвертація відбуватиметься за курсом, встановленим міжнародною платіжною системою, що досить вигідно для українців.

Долар на чорному ринку

Попри обмеження, громадяни досі намагаються купити готівковий долар і не гребують навіть спекулянтами на чорному ринку.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян запевняє, що купувати валюту на чорному ринку не варто, оскільки курс буде надзвичайно завищеним і не факт, що вам вдастся заробити на зворотній конвертації.

За словами експерта, спочатку потрібно витрачати гривневі заощадження і лише потім братися за валютні.

"Сьогодні" також писали, що відбувається в російських обмінниках і розповідали, скільки коштує валюта в українських банках.

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Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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