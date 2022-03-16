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Ограничения и запреты: что нужно знать о вывозе валюты за границу

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16 марта, 18:25
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Рассказываем все, что нужно знать об ограничениях с валютой в Украине и за границей
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

При выезде за границу нужно тщательно подумать о том, чем вы будете там расплачиваться, поскольку украинскую гривну принимают далеко не все европейские обменники

Обо всех ограничениях по вывозу валюты за границу и ее декларированию, рассказали в Нацбанке.

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Следовательно, снять валюту со своего валютного счета в Украине можно в эквивалентной сумме 30 тыс. грн в день, то есть, чуть больше тысячи долларов в сутки.

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара и евро по состоянию на 24 февраля, и они составляют 29,25 и 33,17 грн.

Также в Нацбанке подчеркнули, что покупать иностранную валюту в Украине пока запрещено, но с 8 марта разрешена покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, которые находятся под угрозой оккупации.

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Следовательно, вывозить наличную гривну за границу не советовать ни один специалист, поскольку вы вряд ли сможете ее там обменять или сделаете это по очень невыгодному курсу.

Лучше положить гривну на карточный счет и рассчитывайтесь за границей безналично, с помощью карты или платежных приложений. ApplePay и GooglePay.

Что нужно декларировать?

В настоящее время действует требование декларировать валютные ценности на сумму больше 10 тыс. евро на одно лицо (в эквиваленте), а вот необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов – упразднена Национальным банком.

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После пересечения границы вы можете снимать наличную валюту в банкоматах, как с валютных, так и с гривневых карт, а конвертация будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой, что достаточно выгодно для украинцев.

Доллар на черном рынке

Несмотря на ограничения, граждане до сих пор пытаются купить наличный доллар и не гнушаются даже спекулянтами на черном рынке.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян уверяет, что покупать валюту на черном рынке не стоит, поскольку курс будет чрезвычайно завышенным и не факт, что вам удастся заработать обратной конвертации.

По словам эксперта, сначала нужно тратить гривневые сбережения и только потом браться за валютные.

"Сегодня" также писали, что происходит в российских обменниках и рассказывали, сколько стоит валюта в банках.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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