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Курс в банках заметно изменился: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 18:00
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Рассказываем, какой курс доллара и евро установили украинские банки на 15 марта
Что происходит с курсом в банках
Что происходит с курсом в банках / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Нацбанк установил фиксированный курс гривни сразу после введения по всей стране военного положения, однако украинские банки самостоятельно устанавливают курс и повсюду он разный.

"Сегодня" рассказывают, как отличается курс доллара и евро в разных банках.

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Напомним, что курс доллара от НБУ составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно данным на специализированном сайте "Минфин", банки установили следующий курс:

  • ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 29,04/30,00 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 29,04/30,50 грн;
  • Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/не совершается (карточный курс);
  • ПУМБ – 29,4/29,95 грн.

В то же время курс евро в банках такой:

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  • ПриватБанк – 32,07/32,67 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 33,40/34,10 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 32,00/33,20 грн;
  • Райффайзен Банк – 32,05/32,20 грн.;
  • Ощадбанк – 33,17/не совершается грн (карточный курс);
  • ПУМБ – 33,4/33,99 грн.

Что будет с долларом на этой неделе?

Из-за продолжающихся боевых действий курс доллара в Украине заморожен и составлять прогноз курса доллара и евро в условиях войны вообще нет смысла.

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, после открытия торгов спекулянты будут действовать по собственной воле, которую трудно предсказать, и будут пользоваться ситуацией в полной мере.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко согласен с таким мнением и отмечает, что пока война, курса фактически нет.

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"Сегодня" также писали, когда украинцам разрешат покупать наличную валюту, и рассказывали, что США запретили поставку долларов в Россию.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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