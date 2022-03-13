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Война продолжается: что будет с курсом доллара на следующей неделе

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 марта, 13:02
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Рассказываем, что прогнозируют эксперты на неделю с 13 по 20 марта при условии продолжения боевых действий
Что будет с долларом
Что будет с долларом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока из-за войны против Украины Россия испытывает все больше экономических санкций и финансовых ударов со стороны Запада, Украина пытается удержать падение и стабилизировать ситуацию.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказали "Сегодня", чего ждать от курса доллара на следующей неделе.

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Что будет с курсом, если боевые действия будут продолжаться

Мы предположили, что боевые действия в Украине с 13 по 20 марта, к сожалению, будут продолжены. Это необходимо для того, чтобы эксперты дали корректную оценку ситуации.

Следовательно, Максим Орищак говорит, что составлять прогноз курса доллара и евро в условиях войны вообще нет смысла. Причина в том, что спекулянты будут действовать по собственной воле, которую трудно предсказать, и будут пользоваться ситуацией в полной мере.

С этим мнением согласился и другой эксперт. Александр Охрименко подчеркнул:

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"Пока война – курса нет".

Что будет дальше

Орищак также объяснил, чего ждать после войны.

"После войны, независимо от того, когда она закончится, украинские банки сразу не изменят курс. На межбанке еще долго торгов не будет. Девальвации не избежать, а это лишь подтолкнет инфляционное давление. Выходит, что кроме роста цен на товары и транспортные расходы в мире, будет налагаться еще и скачок курса доллара США в стране", – объяснил он.

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Что будет с ценами на продукты

"Сегодня" разобрались, почему война в Украине может поставить под удар продовольственную безопасность по всему миру.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания и корма могут вырасти более чем на 20% в результате войны в Украине.

На сегодняшний день и в 1974 году были зафиксированы самые высокие цены на продовольствие с момента завершения второй мировой войны. Цены будут расти и дальше, поскольку именно Украина была одним из важнейших экспортеров зерновых и масличных.

Также мы писали о том, начнется ли посевная кампания во время войны, и почему в супермаркетах "голые" полки, и что сейчас в дефиците больше всего.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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