Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

С начала войны Российской Федерации против Украины Национальный банк Украины установил фиксированный уровень курса доллара. Однако украинские банки все еще устанавливают свой курс.
Рассказываем, какой курс валют установили самые популярные банки в Украине на 13 марта.
Следовательно, зафиксированный курс доллара от НБУ составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.
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Согласно данным на сайте Министерства финансов банки установили следующий курс:
- ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (покупка/продажа);
- Monobank – 29,25/30,25 грн (карточный курс);
- Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн;
- Райффайзен – 29,25/29,54 грн;
- Ощадбанк – 29,25/31,25 грн (карточный курс).
В то же время курс евро в банках таков:
- ПриватБанк – 31,95/32,55 грн (покупка/продажа);
- Monobank – 32,00/33,00 грн (карточный курс);
- Альфа-Банк – 31,80/33,20 грн;
- Райффайзен – 31,85/32,20 грн.;
- Ощадбанк – 33,17/35,17 грн (карточный курс).
Что будет с курсом доллара на следующей неделе
"Сегодня" уже писали о том, что прогнозируют эксперты на неделю с 13 по 20 марта в случае продолжения боевых действий.
Эксперты говорят, что составлять прогноз курса доллара и евро в условиях войны вообще нет смысла. Причина в том, что спекулянты будут действовать по собственной воле, которую трудно предсказать, и будут пользоваться ситуацией по полной. Кроме того, эксперты объяснили, что будет с курсом после войны.
Мы также писали о том, чем отличаются ограничения для клиентов ПриватБанка и резидентов других банков.