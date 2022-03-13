Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 марта, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки и как он отличается от курса Нацбанка
Сколько стоит доллар по состоянию на 13 марта
Сколько стоит доллар по состоянию на 13 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны Российской Федерации против Украины Национальный банк Украины установил фиксированный уровень курса доллара. Однако украинские банки все еще устанавливают свой курс.

Рассказываем, какой курс валют установили самые популярные банки в Украине на 13 марта.

Реклама

Следовательно, зафиксированный курс доллара от НБУ составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно данным на сайте Министерства финансов банки установили следующий курс:

  • ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 29,25/30,25 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн;
  • Райффайзен – 29,25/29,54 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн (карточный курс).

В то же время курс евро в банках таков:

Реклама
  • ПриватБанк – 31,95/32,55 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 32,00/33,00 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 31,80/33,20 грн;
  • Райффайзен – 31,85/32,20 грн.;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн (карточный курс).

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

"Сегодня" уже писали о том, что прогнозируют эксперты на неделю с 13 по 20 марта в случае продолжения боевых действий.

Эксперты говорят, что составлять прогноз курса доллара и евро в условиях войны вообще нет смысла. Причина в том, что спекулянты будут действовать по собственной воле, которую трудно предсказать, и будут пользоваться ситуацией по полной. Кроме того, эксперты объяснили, что будет с курсом после войны.

Мы также писали о том, чем отличаются ограничения для клиентов ПриватБанка и резидентов других банков.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Новая почта" запустила удобную во время войны функцию – что можно сделать онлайн София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Вернут до копейки! Власти возместят расходы громадам, которые бесплатно примут беженцев Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Ни хлеба, ни гречки: почему в супермаркетах "голые" полки, и что в дефиците больше всего Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38950.23

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2578.09

Litecoin (LTC)

105.19

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять