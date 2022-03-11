США запретили поставку долларов в Россию

В дополнении к новым санкциям против Российской Федерации, Белый дом также запретил поставку в Россию долларовых банкнот.
Об этом президент США Джо Байден заявил в своем обращении в пятницу, 11 марта.
По его словам, такой запрет лишит Россию 1 миллиарда долларов экспортных доходов и гарантирует, что Америка не будет финансировать войну в Украине.
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"Соединенные Штаты сохраняют за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости", – добавил Байден.
Также глава Белого Дома рассказал, что введен запрет на отправку наличных денег на территорию России.
"Масштабные действия Министерства финансов против России требуют от всех жителей США соблюдения положений о санкциях независимо от того, выражена ли транзакция в традиционной валюте или виртуальной валюте", – сказал президент США Джо Байден.
Новые санкции за войну против Украины
Америка продолжает усилить санкции против страны-агрессора. В частности, 11 марта также стало известно, что Америка запретила РФ импортировать алкоголь и морепродукты. Кроме этого, Белый дом объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей банков России и членов Госдумы.