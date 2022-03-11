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США заборонили постачання доларів до Росії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 18:55
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Розповідаємо, які додаткові санкції з боку Америки діятимуть проти РФ
Нові санкції проти РФ: з'явилися подробиці
Нові санкції проти РФ: з'явилися подробиці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На додаток до нових санкцій проти Російської Федерації, Білий дім також заборонив постачання до Росії доларових банкнот.

Про це президент США Джо Байден заявив у своєму зверненні у п'ятницю, 11 березня.

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За його словами, така заборона позбавить Росію 1 мільярда доларів експортних доходів і гарантує, що Америка не фінансуватиме війну в Україні.

"Сполучені Штати зберігають за собою право вводити додаткові заборони на імпорт за необхідності", – додав Байден.

Також глава Білого Дому розповів, що запроваджено заборону на відправку готівки на територію Росії.

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"Масштабні дії Міністерства фінансів проти Росії вимагають від усіх жителів США дотримання положень про санкції незалежно від того, чи виражена транзакція у традиційній валюті чи віртуальній валюті", – сказав президент США Джо Байден.

Нові санкції за війну проти України

Америка продовжує посилити санкції проти країни-агресора. Зокрема, 11 березня також стало відомо, що Америка заборонила РФ імпортувати алкоголь та морепродукти. Крім цього, Білий дім оголосив про повні блокувальні санкції проти керівників банків Росії та членів Держдуми.

Повний список додаткових санкцій США проти РФ виглядає так:

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  • заборона на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів;
  • заборона постачання прикрас на територію агресора;
  • Штати, ЄС та G7 планують скасувати режим сприяння торгівлі з Росією;
  • країни G7 перешкоджатимуть позикам з боку агресора у Світового банку, МВФ.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Європа готується запроваджувати проти Росії четвертий пакет санкцій, і писали, що Україна відмовилася купувати паливо російського виробництва.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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