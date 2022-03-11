США запроваджують нові санкції проти Росії: що буде під забороною

Росія продовжує розплачуватись за свій підступний напад на Україну

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 11 березня, розширили санкції проти Росії через війну в Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден у своєму зверненні.

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Зокрема, Америка заборонила РФ імпортувати алкоголь та морепродукти. Крім цього, Білий дім оголосив про повні блокувальні санкції проти керівників банків Росії та членів Держдуми.

Повний перелік додаткових санкцій США проти РФ виглядає так:

заборона на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів;

заборона постачання прикрас на територію агресора;

Штати, ЄС та G7 планують скасувати режим сприяння торгівлі з Росією;

країни G7 перешкоджатимуть позикам з боку агресора у Світового банку, МВФ.

Ембарго на імпорт нафти та газу

Росію змушують відмовитися від подальшої війни в Україні найжорстокішими санкціями, які знищують російську економіку. Так, 8 березня Сполучені Штати Америки заборонили імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії.

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Відразу ж після США від російської нафти та нафтопродуктів відмовилася Великобританія. Відповідну заяву зробив уряд країни.

Раніше "Сьогодні" писали, як Росія після вторгнення в Україну стає ізгоєм для решти світу, і розповідали, чи планує ЄС відмовитися від імпорту російського газу.