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Без ипотеки, валюты и расчетов за границей: как санкции США ударили по российским банкам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 февраля, 13:53
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Карты банков, попавших под санкции, будут работать только в РФ
Подсанкционный банк запретил россиянам брать ипотеку и обменивать валюту
Подсанкционный банк запретил россиянам брать ипотеку и обменивать валюту / Фото: Getty Images, ТАСС, Коллаж: Сегодня

Российский Совбанк запретил обмен валют для клиентов, а его карты теперь будут работать только в пределах РФ. Это все последствия от санкций США.

Об этом банк сообщил на официальном сайте.

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Также, по сообщению "Интерфакс", банк приостановил выдачу ипотеки. Об этом журналистов проинформировали в колл-центре финучреждения.

Ограничения, установленные банком:

  • недоступное использование карт банка, в том числе в платежных системах Visa и Mastercard, за рубежом;
  • нельзя расплатиться онлайн на зарубежных сайтах;
  • обмен валюты недоступен ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях;
  • невозможно сделать валютные переводы за границу в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях кредитной организации.

Кроме того, банк предупредил клиентов-юрлиц, что им не следует проводить никаких операций и расчетов в долларах и евро.

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Какие еще банки попали в санкции?

Напомним, что США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

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