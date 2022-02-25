Без ипотеки, валюты и расчетов за границей: как санкции США ударили по российским банкам

Карты банков, попавших под санкции, будут работать только в РФ

Подсанкционный банк запретил россиянам брать ипотеку и обменивать валюту / Фото: Getty Images, ТАСС, Коллаж: Сегодня

Российский Совбанк запретил обмен валют для клиентов, а его карты теперь будут работать только в пределах РФ. Это все последствия от санкций США.

Об этом банк сообщил на официальном сайте.

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Также, по сообщению "Интерфакс", банк приостановил выдачу ипотеки. Об этом журналистов проинформировали в колл-центре финучреждения.

Ограничения, установленные банком:

недоступное использование карт банка, в том числе в платежных системах Visa и Mastercard, за рубежом;

нельзя расплатиться онлайн на зарубежных сайтах;

обмен валюты недоступен ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях;

невозможно сделать валютные переводы за границу в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях кредитной организации.

Кроме того, банк предупредил клиентов-юрлиц, что им не следует проводить никаких операций и расчетов в долларах и евро.

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Какие еще банки попали в санкции?

Напомним, что США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.