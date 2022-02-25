Операции с рублем полностью запрещены: как изменится работа украинских банков

Касается это не только российских рублей, но и белорусских

Как изменится функционирование украинских банков / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

25 февраля НБУ остановил операциис русским и белорусским рублем. Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении от 24 февраля 2022 г. №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Реклама

Так, уполномоченным учреждениям запрещено совершать какие-либо валютные операции:

с использованием русских рублей и белорусских рублей;

участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;

для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь.

Какие еще изменения внесены?

Среди других изменений в Постановлении:

определен порядок проведения ежедневных операций по покупке долларов США Национальным банком Украины у банков;

предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;

предоставлено право банкам, имеющим остатки валютных ценностей в кассах к моменту принятия этого постановления, осуществить их продажу клиентам в пределах остатка валютных ценностей;

определены случаи, при которых уполномоченным учреждениям разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютными ценностями, как и порядок осуществления этих операций;

зафиксирован официальный курс гривни к иностранным валютам, официальный курс гривни по специальным правам заимствования, а также расчетную цену банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022;

официальный курс гривни по специальным правам заимствования, а также расчетную цену банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022; приостановлен к отдельному решению расчет справочного значения курса гривни к доллару США согласно заключенным на валютном рынке Украины соглашениям по состоянию на 12:00;

определены случаи, при которых уполномоченным учреждениям разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валютных ценностей из Украины.

ПриватБанк отменил комиссию

Государственный ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Реклама

"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", — сказали в пресс-службе.

Временно отменил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц.

Раньше мы писали, как вообще жители столицы реагировали на первый день войны.

Реклама