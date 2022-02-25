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Операции с рублем полностью запрещены: как изменится работа украинских банков

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 февраля, 11:08
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Касается это не только российских рублей, но и белорусских
Как изменится функционирование украинских банков
Как изменится функционирование украинских банков / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

25 февраля НБУ остановил операциис русским и белорусским рублем. Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении от 24 февраля 2022 г. №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Так, уполномоченным учреждениям запрещено совершать какие-либо валютные операции:

  • с использованием русских рублей и белорусских рублей;
  • участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;
  • для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь.

Какие еще изменения внесены?

Среди других изменений в Постановлении:

  • определен порядок проведения ежедневных операций по покупке долларов США Национальным банком Украины у банков;
  • предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;
  • предоставлено право банкам, имеющим остатки валютных ценностей в кассах к моменту принятия этого постановления, осуществить их продажу клиентам в пределах остатка валютных ценностей;
  • определены случаи, при которых уполномоченным учреждениям разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютными ценностями, как и порядок осуществления этих операций;
  • зафиксирован официальный курс гривни к иностранным валютам, официальный курс гривни по специальным правам заимствования, а также расчетную цену банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022;
  • приостановлен к отдельному решению расчет справочного значения курса гривни к доллару США согласно заключенным на валютном рынке Украины соглашениям по состоянию на 12:00;
  • определены случаи, при которых уполномоченным учреждениям разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валютных ценностей из Украины.

ПриватБанк отменил комиссию

Государственный ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт физлиц.

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"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", — сказали в пресс-службе.

Временно отменил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц.

Раньше мы писали, как вообще жители столицы реагировали на первый день войны.

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