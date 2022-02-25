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Операції з рублем повністю заборонені: як зміниться робота українських банків

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 11:08
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Стосується це не лише російських рублів, але й білоруських
Як зміниться функціонування українських банків
Як зміниться функціонування українських банків / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

25 лютого НБУ зупинив операції з російським та білоруським рублем. Відповідні зміни зафіксовані в постанові від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Так, уповноваженим установам заборонено здійснювати будь-які валютні операції:

  • з використанням російських рублів та білоруських рублів;
  • учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
  • для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

Які ще зміни внесено?

Серед інших змін до Постанови:

  • визначено порядок проведення щоденних операцій з купівлі доларів США Національний банком України у банків;
  • надано право банкам здійснювати продаж клієнтам іноземної валюти за рахунок власної валютної позиції для виконання цими клієнтами власних зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками;
  • надано право банкам, що мають залишки валютних цінностей в касах на момент прийняття цієї постанови, здійснити їх продаж клієнтам у межах залишку валютних цінностей.
  • визначено випадки, у яких уповноваженим установам дозволяється здійснювати за дорученням клієнтів торгівлю валютними цінностями, а також порядок здійснення цих операцій;
  • зафіксовано офіційний курс гривні до іноземних валют, офіційний курс гривні до спеціальних прав запозичення, а також розрахункову ціну банківських металів на рівнях, на яких вони діяли 24 лютого 2022 року;
  • припинено до окремого рішення розрахунок довідкового значення курсу гривні до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00;
  • визначено випадки, у яких уповноваженим установам дозволено здійснювати за дорученням клієнтів транскордонні перекази валютних цінностей з України.

ПриватБанк скасував комісію

Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

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"У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення ПриватБанку", — сказали у пресслужбі.

Тимчасово скасував банк і комісію на зарахування коштів на карти для виплат фізосіб.

Раніше ми писали, як взагалі жителі столиці реагували на перший день війни.

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