"Плевок в лицо врагу": Monobank вернет кредитные лимиты, но с ограничениями

Monobank вернет возможность использовать кредитные средства и сделает доступным 10 тыс. грн лимита, если они были доступны до войны.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Он отметил, что "ничего хорошего из этого не получится", однако в столь сложной ситуации в стране это правильное решение.
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"Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение — плевок в лицо врагу", – написал Олег Гороховский.
Он добавил, что кредитные лимиты вернут и сделают доступными 10 тыс. из одобренного кредитного лимита, если они были доступны вчера, 24 февраля, до начала войны.
Правда, использовать их можно будет только на:
- торговые операции;
- коммуналка;
- пополнение мобильного счета.
Ограничение от ПриватБанка
Государственный ПриватБанк запретил украинцам пользоваться кредитными средствами. На всех картах с кредитным лимитом установлены ограничения.