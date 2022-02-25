ПриватБанк установил ограничения — что изменится для украинцев

Государственный ПриватБанк запретил украинцам пользоваться кредитными средствами. На всех картах с кредитным лимитом установлены ограничения. Об этом свидетельствуют данные из приложения "Приват24". Деньги можно потратить только из собственного счета. "Вам доступны только личные средства. Мы уведомим вас, когда сможем предоставить кредитный лимит", – говорится в сообщении банка. Кроме того, некоторые карты, по которым непогашена задолженность, из-за технических проблем оказались заблокированными. В ПриватБанке уверяют, что уже работают на ее устранение. ПриватБанк отменил комиссию Государственный ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт физлиц. "В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", - сказали в пресс-службе. Временно отменил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц. Ранее мы писали, как вообще жители столицы реагировали на первый день войны, а также рассказывали, что банковские операции с белорусским и российским рублем запрещены.