ПриватБанк установил ограничения — что изменится для украинцев

Государственный ПриватБанк запретил украинцам пользоваться кредитными средствами. На всех картах с кредитным лимитом установлены ограничения.

Об этом свидетельствуют данные из приложения "Приват24".

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Деньги можно потратить только из собственного счета.

"Вам доступны только личные средства. Мы уведомим вас, когда сможем предоставить кредитный лимит", – говорится в сообщении банка.

Ограничение от ПриватБанка / Фото: скриншот

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Кроме того, некоторые карты, по которым непогашена задолженность, из-за технических проблем оказались заблокированными. В ПриватБанке уверяют, что уже работают на ее устранение.