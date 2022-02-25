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"Плювок в обличчя ворогу": Monobank поверне кредитні ліміти, але з обмеженнями

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 12:20
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На використання кредитних коштів будуть певні обмеження
Банк поверне можливість скористатися кредитними коштами
Банк поверне можливість скористатися кредитними коштами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Monobank поверне можливість використовувати кредитні кошти і зробить доступними 10 тис. грн ліміту, якщо вони були доступні до війни.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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Він зазначив, що "нічого хорошого з цього не вийде", проте в такій складній ситуації в країні це правильне рішення.

"Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення — плювок в обличчя ворогу", — написав Олег Гороховський.

Він додав, що кредитні ліміти повернуть і зроблять доступними 10 тис. з раніше схваленого кредитного ліміту, якщо вони були доступні вчора, 24 лютого, до початку війни.

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Правда, використати їх можна буде лише на:

  • торгові операції;
  • комуналка;
  • поповнення мобільного рахунку.

Обмеження від ПриватБанку

Державний ПриватБанк заборонив українцям користуватись кредитними коштами. На всіх картках з кредитним лімітом встановлено обмеження.

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