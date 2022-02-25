"Плювок в обличчя ворогу": Monobank поверне кредитні ліміти, але з обмеженнями

Monobank поверне можливість використовувати кредитні кошти і зробить доступними 10 тис. грн ліміту, якщо вони були доступні до війни.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Він зазначив, що "нічого хорошого з цього не вийде", проте в такій складній ситуації в країні це правильне рішення.
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"Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення — плювок в обличчя ворогу", — написав Олег Гороховський.
Він додав, що кредитні ліміти повернуть і зроблять доступними 10 тис. з раніше схваленого кредитного ліміту, якщо вони були доступні вчора, 24 лютого, до початку війни.
Правда, використати їх можна буде лише на:
- торгові операції;
- комуналка;
- поповнення мобільного рахунку.
Обмеження від ПриватБанку
Державний ПриватБанк заборонив українцям користуватись кредитними коштами. На всіх картках з кредитним лімітом встановлено обмеження.