"Плювок в обличчя ворогу": Monobank поверне кредитні ліміти, але з обмеженнями

На використання кредитних коштів будуть певні обмеження

Банк поверне можливість скористатися кредитними коштами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Monobank поверне можливість використовувати кредитні кошти і зробить доступними 10 тис. грн ліміту, якщо вони були доступні до війни.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Реклама

Він зазначив, що "нічого хорошого з цього не вийде", проте в такій складній ситуації в країні це правильне рішення.

"Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення — плювок в обличчя ворогу", — написав Олег Гороховський.

Він додав, що кредитні ліміти повернуть і зроблять доступними 10 тис. з раніше схваленого кредитного ліміту, якщо вони були доступні вчора, 24 лютого, до початку війни.

Реклама

Правда, використати їх можна буде лише на:

торгові операції;

комуналка;

поповнення мобільного рахунку.

Обмеження від ПриватБанку

Державний ПриватБанк заборонив українцям користуватись кредитними коштами. На всіх картках з кредитним лімітом встановлено обмеження.