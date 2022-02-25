ПриватБанк встановив обмеження – що зміниться для українців

Державний ПриватБанк заборонив українцям користуватись кредитними коштами. На всіх картках із кредитним лімітом встановлено обмеження.

Про це свідчать дані з додатку "Приват24".

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Гроші можна витратити лише з власного рахунку.

"Вам доступні лише особисті кошти. Ми повідомимо вас, коли зможемо надати кредитний ліміт", – йдеться в повідомленні банку.

Обмеження від ПриватБанку / Фото: скріншот

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Крім того, деякі картки, за якими є непогашена заборгованість, через технічні проблеми виявилися заблокованими. У ПриватБанку запевняють, що вже працюють на її усуненням.