ПриватБанк встановив обмеження – що зміниться для українців

Державний ПриватБанк заборонив українцям користуватись кредитними коштами. На всіх картках із кредитним лімітом встановлено обмеження. Про це свідчать дані з додатку "Приват24". Гроші можна витратити лише з власного рахунку. "Вам доступні лише особисті кошти. Ми повідомимо вас, коли зможемо надати кредитний ліміт", – йдеться в повідомленні банку. Крім того, деякі картки, за якими є непогашена заборгованість, через технічні проблеми виявилися заблокованими. У ПриватБанку запевняють, що вже працюють на її усуненням. ПриватБанк скасував комісію Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб. "У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення ПриватБанку", - сказали у пресслужбі. Тимчасово скасував банк і комісію на зарахування коштів на карти для виплат фізосіб. Раніше ми писали, як взагалі жителі столиці реагували на перший день війни, а також розповідали, що банківські операції з білоруським та російським рублем заборонені.