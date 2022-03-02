Про звичне життя можна забути. Як Росія перетворюється у другу Північну Корею

Розповідаємо, як напад на Україну потроху робить із Росії країну-ізгоя і чого позбавляться росіяни

Чого позбавляться росіяни після нападу Путіна на Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після розв'язання Путіним кровопролитної війни проти України у бік Росії посипалися десятки санкцій, а багато світових компаній з різних сфер життя оголосили про свій вихід.

"Сьогодні" розповідають, які наслідки вже відчуває держава-окупант та як над росіянами опускається справжня залізна завіса.

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Пересування

Після кремлівської агресії росіяни перестали бути бажаними гостями у багатьох куточках світу і не лише на словах. Багато країн перестали видавати громадянам РФ візи або запровадили серйозні обмеження, серед них:

Греція;

Латвія;

Литва;

Чехія.

І цей список постійно поповнюється, зараз над подібними санкціями думає Японія. Якщо візу отримати все-таки вдалося, то ось потрапити до якоїсь європейської країни буде складно. Євросоюз, США та низка інших країн повністю закрили своє небо для російських літаків.

Зараз карта відкритих для польотів із РФ країн виглядає так:

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Фото: Держспецзв'язку

Інформаційна блокада

Величезна кількість російських ЗМІ та інформаційних спільнот у соцмережах поширюють відверті фейки або взагалі замовчують факт жахливої війни в Україні.

У зв'язку з цим, YouTube заблокував сотні російських каналів або зняв з них монетизацію, Zoom відкликав ліцензію на розробку ПЗ, масово банить російські пропагандистські канали TikTok, Twitter заборонив реєструватися новим користувачам із РФ, а BBC відкликав ліцензію на мовлення.

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Також у ЄС та інших країнах було заборонено багато російських пропагандистських медіа, наприклад RT.

Фінансова ізоляція

Євросоюз ухвалив рішення відключити від системи SWIFT всього 5 російських банків, проте наголошується, що список може розширюватися.

Деякі країни, наприклад Великобританія, наполягають на повному відключенні РФ від системи і якщо це станеться, громадяни опиняться у фінансовому міхурі, оскільки на внутрішню платіжну систему СВІТ доводиться всього 10% переказів.

І навіть зараз росіяни мають проблеми з безготівковими розрахунками, оскільки ApplePay відмовився працювати в країні-агресорі, як і Samsung pay, а Mastercard призупинив випуск карток та відключив кілька банків, теж саме зробила і компанія Visa. Заборонив транзакції ще й сервіс Webmoney.

Тисне на населення та їхній власний уряд, який щосили намагається утримати курс долара після блокування більшої частини резервів Центробанку. Через це експортери мають продавати 80% валютного виторгу державі, а громадянам заборонено вивозити з країни більше 10 тис. доларів готівкою.

Бізнес ізоляція

Як підтримка України та засудження дій Росії десятки компаній заявили про припинення свого бізнесу в РФ або припинення експорту своєї продукції.

Серед тих, хто бойкотує РФ найбільші світові автоконцерни:

Volvo;

Ford;

Skoda;

Volkswagen (також зупиняється виробництво РФ);

Cadilac;

Шевроле;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick;

BMW;

Daimler Truck;

Honda;

Mazda;

Мерседес.

Також у РФ відмовилися працювати Coca Cola, Apple, Adobe, Bolt, Boeing, Adidas, Lenovo, Nike, HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Maersk, UPS та багато інших.

Багато виробників фільмів та іншого мультимедійного контенту теж вирішили бойкотувати Росії, серед них Sony, Paramount, Universal Pictures, Warner Bros, Disney, Cinema 4D, а MEGOGO видалив усі фільми її виробництва.

Щойно американські онлайн-магазини ASOS та iHerb скасували обробку замовлень з Росії та доставку, а Nokia заявили, що припинять постачання технологічного обладнання для стільникового зв'язку.

Якщо вдивитися в цей список, то можна побачити, що РФ залишиться без популярних сервісів таксі, міжнародних служб доставки, компаній, які обслуговували найважливіші промислові галузі і навіть звичних продуктів харчування.

Бойкот потроху починають оголошувати і знамениті співаки, наприклад, музичні гурти Foals та Twenty One Pilots скасували концерти у Москві.

І це погано не тільки для росіян, які не знайдуть на полицях звичних товарах і не зможуть подивитись улюблений фільм, а й для економіки, з якої відбудеться колосальний відтік капіталу.

Санкції, які не зупиняють агресію Путіна, можуть зробити з Росії подібність до Північної Кореї, яка для всього світу є державою ізгоєм.

"Сьогодні" також писали, які служби доставки перестали працювати в РФ і розповідали, що відбувається з російським рублем.