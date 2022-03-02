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Залізна завіса опускається: DHL відмовилася доставляти посилки до Росії та Білорусі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 березня, 13:59
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Розповідаємо, як дії Путіна залишають росіян без зв'язку із зовнішнім світом
Великі компанії відмовляються від доставки до Росії
Великі компанії відмовляються від доставки до Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія та Білорусь можуть залишитися без закордонних посилок, оскільки найбільші служби доставки, такі як DHL, UPS та FedEx відмовилися від відправлень до цих країн через війну в Україні.

Про це DHL , UPS і FedEx повідомили на своїх сайтах.

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В Україну також тимчасово припинено доставку, проте виключно з міркувань безпеки. У DHL заявили, що їхня компанія прагне миру і глибоко засмучена подіями в Україні.

UPS призупинила такі послуги:

  • всі послуги міжнародного перевезення в Росію та з неї;
  • всі міжнародні доставки в Білорусь та з Білорусі;
  • усі міжнародні перевезення в Україну та з України.

Втеча автоконцернів із РФ

У зв'язку з путінською агресією ціла низка автомобільних компаній ухвалила рішення зупинити експорт своїх авто в РФ та виробництво на російських потужностях.

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Про це заявили такі гіганти, як BMW, General Motors, Volkswagen, а також:

  • Volvo;
  • Ford;
  • Skoda;
  • Cadilac;
  • Шевроле;
  • Audi;
  • General Motors;
  • GMC;
  • Jaguar;
  • Buick;
  • Honda;
  • Мазда.

У General Motors заявили, що зараз усі їхні думки з українським народом, і вони припиняють ведення бізнесу в країні-агресорі.

"Сьогодні" також писали, які переваги створили мобільні оператори ЄС для українців, та розповідали, що з європейського ринку йде Сбербанк.

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