"Укрпошта" закрила всі відділення: як працюватиме "Нова пошта"

Розповідаємо, що буде з посилками та пенсіями українців

Як працюватимуть поштові відділення в Україні / Фото: уніан, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" закрила всі відділення 24 лютого, "Нова пошта" працює лише у тих населених пунктах, "де це можливо".

Про це йдеться у заявах "Укрпошти" та "Нової пошти". Як повідомляє "Укрпошта", всі свої відділення вони закрили для того, щоб не наражати на небезпеку своїх співробітників і клієнтів.

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"Як тільки ситуація дозволить, ми відразу доставимо посилки та пенсії, а поки що їх зберігатимемо", – зазначає поштовий оператор.

Що буде з "Новою поштою"?

Водночас "Нова пошта" продовжила свою роботу, проте лише у тих населених пунктах та місцях, де це можливо. Вони також закликають клієнтів перед тим, як іти у відділення, перевірити на офіційному сайті, чи воно працює.