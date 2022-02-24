"Укрпошта" закрила всі відділення: як працюватиме "Нова пошта"

Як працюватимуть поштові відділення в Україні / Фото: уніан, Укрпошта, Колаж: Сьогодні
"Укрпошта" закрила всі відділення 24 лютого, "Нова пошта" працює лише у тих населених пунктах, "де це можливо".
Про це йдеться у заявах
"Укрпошти" та "Нової пошти". Як повідомляє "Укрпошта", всі свої відділення вони закрили для того, щоб не наражати на небезпеку своїх співробітників і клієнтів.
"Як тільки ситуація дозволить, ми відразу доставимо посилки та пенсії, а поки що їх зберігатимемо", – зазначає поштовий оператор.
Що буде з "Новою поштою"?
Водночас "Нова пошта" продовжила свою роботу, проте лише у тих населених пунктах та місцях, де це можливо. Вони також закликають клієнтів перед тим, як іти у відділення, перевірити на офіційному сайті, чи воно працює.
"Нова пошта" продовжує працювати там, де це можливо. Ситуація змінюється щогодини, ми оперативно слідкуємо за нею та інформуватимемо вас про зміни та дії в соціальних мережах та на сайті "Нової пошти", – йдеться в повідомленні поштового оператора. Нова послуга від "Нової пошти"
Компанія "Нова пошта"
тестує новий тип роботів, який планується використовувати на терміналах.
Робот-колаборант (роборука) виготовлений японською компанією Yaskawa. Він доволі компактний, гнучкий, може підіймати
до 5 кг та обертатися навколо своєї осі в діапазоні 927 мм.
Використовувати його будуть на терміналах, де той зможе викладати вантаж на сортувальні лінії. Застосовувати його можна також і у відділеннях для видачі посилок.
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