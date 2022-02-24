"Укрпочта" закрыла все отделения: как будет работать "Новая почта"

Рассказываем, что будет с посылками и пенсиями украинцев

Как будут работать почтовые отделения в Украине / Фото: УНИАН, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" закрыла все отделения 24 февраля, "Новая почта" работает только в тех населенных пунктах, "где это возможно".

Об этом говорится в заявлениях "Укрпочты" и "Новой почты". Как сообщает "Укрпочта", все свои отделения они закрыли для того, чтобы не подвергать опасности своих сотрудников и клиентов.

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"Как только ситуация позволит, мы сразу доставим посылки и пенсии, а пока их будем хранить", – отмечает почтовый оператор.

Что будет с "Новой почтой"?

В то же время "Новая почта" продолжила свою работу, но только в тех населенных пунктах и местах, где это возможно. Они также призывают клиентов перед тем, как идти в отделение, проверить на официальном сайте, работает ли оно.