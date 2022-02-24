"Укрпочта" закрыла все отделения: как будет работать "Новая почта"

Как будут работать почтовые отделения в Украине / Фото: УНИАН, Укрпочта, Коллаж: Сегодня
"Укрпочта" закрыла все отделения 24 февраля, "Новая почта" работает только в тех населенных пунктах, "где это возможно".
Об этом говорится в заявлениях
"Укрпочты" и "Новой почты". Как сообщает "Укрпочта", все свои отделения они закрыли для того, чтобы не подвергать опасности своих сотрудников и клиентов.
"Как только ситуация позволит, мы сразу доставим посылки и пенсии, а пока их будем хранить", – отмечает почтовый оператор.
Что будет с "Новой почтой"?
В то же время "Новая почта" продолжила свою работу, но только в тех населенных пунктах и местах, где это возможно. Они также призывают клиентов перед тем, как идти в отделение, проверить на официальном сайте, работает ли оно.
"Новая почта" продолжает работать там, где это возможно. Ситуация меняется каждый час, мы оперативно следим за ней и будем информировать вас об изменениях и действиях в социальных сетях и на сайте "Новой почты", – говорится в сообщении почтового оператора. Новая услуга от "Новой почты"
Компания "Новая почта"
тестирует новый тип роботов, который планируется использовать на терминалах.
Робот-коллаборант (роборука) изготовлен японской компанией Yaskawa. Он достаточно компактный, гибкий, может поднимать
до 5 кг и вращаться вокруг своей оси в диапазоне 927 мм.
Использовать его будут на терминалах, где он сможет выкладывать груз на сортировочные линии. Применять его можно также в отделениях для выдачи посылок.
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