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Готують сюрприз? Які зміни чекають на клієнтів "Нової пошти"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 лютого, 14:54
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"Нова пошта" здивує клієнтів своєю інновацією
"Нова пошта" тестує нову функцію
"Нова пошта" тестує нову функцію / Фото: уніан, YouTube, Колаж: Сьогодні

Компанія "Нова пошта" тестує новий тип роботів, який планується використовувати на терміналах.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Робот-колаборант (роборука) виготовлений японською компанією Yaskawa. Він доволі компактний, гнучкий, може підіймати до 5 кг та обертатися навколо своєї осі в діапазоні 927 мм.

Використовувати його будуть на терміналах, де той зможе викладати вантаж на сортувальні лінії. Застосовувати його можна також і у відділеннях для видачі посилок.

Після тестування "Нова пошта" ухвалить рішення щодо впровадження цього типу роботів у компанії.

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Зауважимо, що наразі на терміналах компанії вже використовують активно роботів із транспортування вантажу та сортування посилок вагою до 2 кг.

"Нова пошта" змінює тарифи

"Нова пошта" знизила тарифи на доплату у разі надсилання одразу кількох посилок за однією накладною.

Зазначається, що знижений тариф на так зване додаткове місце в накладній діє вже з 1 лютого.

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Тепер для відправлення посилки до 2 кг потрібно доплатити 10 гривень замість 30, а якщо відправлення до 10 кг, то тариф становитиме 30 гривень замість 50. Якщо ваша посилка до 30 кг, то заплатити треба 70 грн (йдеться лише про посилку на додаткове місце).

Раніше ми повідомляли, що у січні "Нова пошта" запустила послугу, яка стане корисною для бізнесменів, вона має назву – "Факторинг післяплати".

Ми також писали, як клієнт "Нової пошти" розповів нам про неприємну ситуацію з доставкою важливих документів та відра з електроізоляційним матеріалом.

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