"Новая почта" меняет тарифы: сколько будем платить в 2022 году

Рассказываем, как изменится стоимость доставки "Новой почтой" уже с 1 января

Сколько будем платить в 2022 году за доставку / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году украинцев ожидает немало изменений, в том числе, эксперты прогнозируют рост почти всех цен и тарифов."Сегодня" узнали, какими будут тарифы на услуги "Новой почты" с 2022 года и готовы рассказать вам.

По данным пресс-службы, с 1 января почтовый оператор готовит для клиентов пять приятных новостей с обновлением тарифов.

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Что будет с тарифами в 2022 году?

Во-первых, с 1 января для украинцев будет доступна новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Отмечается, что цена зафиксирована на весь 2022 год и в нее входит фирменный картонный конверт.

Также продлено действие акционного тарифа на доставку почтоматами за 35 грн и наложенный платеж без комиссии на первый квартал следующего года.

Однако с 1 апреля 2022-го стоимость доставки почтоматом составит 45 грн, невзирая на регион и размер посылки.

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Изменится и тариф за доставку, если покупатель отказывается от отправления после осмотра посылки в отделении. С января его размер составит 15 грн для посылок менее 30 кг, что ниже стоимости базовой отправки.

Упрощение тарифных зон

Со следующего года стоимость доставки будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем тарифным зонам:

в черте города и его пригороде;

между городами Украины;

в или из поселка городского типа или села.

Так, при доставке в черте города и его пригород тариф будет рассчитываться по весу посылки:

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маленькая – до 2 кг;

средняя – до 10 кг;

большая – до 30 кг.

Стоимость доставки посылки до 2 кг с 45 до 40 грн, а посылок до 30 кг из 100 до 80 грн.

Также с 1 января "Новая почта" изменяет тарификацию на доставку и забор посылок курьером и услуга больше не будет привязываться к весу отправления.

Любая посылка до 30 кг будет иметь фиксированную стоимость, +30 гривен до стандартной стоимости отправления, а для грузов свыше 30 кг доплатить нужно 90 грн за каждые 100 грн.

Как будет работать "Новая почта" на зимние праздники

В пресс-службе мы узнали, по какому графику почтовый оператор будет обслуживать украинцев в период зимних праздников.

Таким образом, 25 и 27 декабря график работы отделений и курьерской доставки не изменится, 1 и 7 января в отделения и курьеры работать не будут.

3 1 декабря отделения будут работать по графику субботы, а 3 января – по графику воскресенья.

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