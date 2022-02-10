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Страховка не допомогла: що українець отримав у цінній посилці від "Нової пошти"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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10 лютого, 09:21
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Розповідаємо, що обурило клієнта "Нової пошти" і чому він не отримав компенсації за застраховану посилку
Що шокувало постійного клієнта
Що шокувало постійного клієнта / Фото: Getty Images, Нова пошта, Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" поскаржився, що йому безпричинно відмовили в компенсації, і навіть звинуватив компанію в крадіжці.

Про це чоловік написав відгук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, він регулярно надсилає "Новою поштою" досить дорогі посилки, з доставкою по 3-5 тисяч грн та обов'язково їх страхує.

"Я реально не очікував, що на "Новій пошті" мене обкрадуть! Посилку розкрили, витягли найцінніше і запхали скопом назад! Дорогою посилки купа місць, де сліпі зони біля камер, звичайно, на камерах вони не засвітилися!" – пише клієнт.

Далі українець розповідає, що йому не пропонували зробити опис вмісту, не оглядали посилку та не пропонували цього зробити.

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"Прийняли посилку з круглою сумою як так і треба, гроші за страховку взяли, а тепер мене мало не в шахрайстві звинувачують", – йдеться у відгуку.

Що відповіли у "Новій пошті"?

У компанії підтвердили, що у компенсації клієнту справді відмовили.

Щоб клієнт зрозумів причину, йому запропонували надати письмову відповідь від відділу компенсацій і навіть відеоматеріали, на основі яких ухвалювалося рішення.

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"Нова пошта" видаватиме гроші авансом

25 січня поштовий оператор запустив нову послугу "Факторинг післяплати".

Її суть у тому, що продавець може отримати гроші за свій товар раніше, ніж покупець отримає посилку та сплатить за неї.

Працює ця послуга завдяки платіжній системі "НоваПей". Для бізнесу ця послуга звичайно ж не безкоштовна, її вартість – 0,2% суми авансу.

"Сьогодні" також писали, яку ще послугу запустила "Нова пошта", і розповідали, як відстежити свою посилку у дорозі.

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