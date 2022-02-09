Достатньо номера телефону? Як відстежити посилку "Нової пошти"

Розповідаємо про різні способи відстежити посилку "Нової пошти", не виходячи з дому

Як відстежити свою посилку онлайн / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо посилка "Нової пошти" затримується, а вам потрібно, щоб вона обов'язково була доставлена вчасно, можна відстежити відправлення онлайн.

"Сьогодні" дізналися у "Нової пошти", як це зробити та готові розповісти вам.

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Як відстежити посилку "Нової пошти"

Якщо ви самі відправили посилку через відділення, оператор зобов'язаний видати вам накладну, на якій вказаний номер вантажу.

Саме номер накладної дозволяє клієнту відстежити всі етапи переміщення посилки.

Щоб дізнатися, де зараз ваше відправлення, зайдіть на сайт "Нової пошти" і в лівій колонці ви побачите вільне поле для тексту з кнопкою "Відстежити".

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Введіть у поле номер накладної та натисніть на стрілочку праворуч.

Також це можна зробити через мобільний додаток "Нової пошти". Хоча там в так відображається статус всіх ваших відправлень, ви можете перевірити конкретну посилку за номером накладної.

Для цього виберіть у меню розділ "Мої відправлення", а потім натисніть на плюсик у верхньому правому куті екрана.

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Там серед функцій виберіть "Відстежити". У посиланні, що відкрилося, введіть номер накладної і натисніть "Відстежити".

Чи можна відстежити посилку за номером телефону чи ПІБ?

Ні, на жаль, такі функції не доступні у зв'язку з правилами безпеки "Нової пошти".

Для того, щоб дізнатися про статус посилки, потрібен тільки унікальний номер накладної.

Надсилання документів "Новою поштою"

З початку 2022 року "Нова пошта" запустила нову послугу з доставки документів.

Тепер, відправити будь-які документи вагою до 1 кг, вартістю 45 гривень. У вартість також входить спеціальний паперовий конверт.

Доставка коштуватиме 45 гривень для будь-якого регіону України, це вигідніше, ніж надсилати документи звичайною посилкою, оскільки у такому разі регіон відіграє важливу роль.

"Сьогодні" також писали, який тариф раптово змінила "Нова пошта" і розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні посилки через коробку.