Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Достатньо номера телефону? Як відстежити посилку "Нової пошти"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 15:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про різні способи відстежити посилку "Нової пошти", не виходячи з дому
Як відстежити свою посилку онлайн
Як відстежити свою посилку онлайн / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо посилка "Нової пошти" затримується, а вам потрібно, щоб вона обов'язково була доставлена вчасно, можна відстежити відправлення онлайн.

"Сьогодні" дізналися у "Нової пошти", як це зробити та готові розповісти вам.

Реклама

Як відстежити посилку "Нової пошти"

Якщо ви самі відправили посилку через відділення, оператор зобов'язаний видати вам накладну, на якій вказаний номер вантажу.

Саме номер накладної дозволяє клієнту відстежити всі етапи переміщення посилки.

Щоб дізнатися, де зараз ваше відправлення, зайдіть на сайт "Нової пошти" і в лівій колонці ви побачите вільне поле для тексту з кнопкою "Відстежити".

Реклама

Введіть у поле номер накладної та натисніть на стрілочку праворуч.

Також це можна зробити через мобільний додаток "Нової пошти". Хоча там в так відображається статус всіх ваших відправлень, ви можете перевірити конкретну посилку за номером накладної.

Для цього виберіть у меню розділ "Мої відправлення", а потім натисніть на плюсик у верхньому правому куті екрана.

Реклама

Там серед функцій виберіть "Відстежити". У посиланні, що відкрилося, введіть номер накладної і натисніть "Відстежити".

Чи можна відстежити посилку за номером телефону чи ПІБ?

Ні, на жаль, такі функції не доступні у зв'язку з правилами безпеки "Нової пошти".

Для того, щоб дізнатися про статус посилки, потрібен тільки унікальний номер накладної.

Надсилання документів "Новою поштою"

З початку 2022 року "Нова пошта" запустила нову послугу з доставки документів.

Тепер, відправити будь-які документи вагою до 1 кг, вартістю 45 гривень. У вартість також входить спеціальний паперовий конверт.

Доставка коштуватиме 45 гривень для будь-якого регіону України, це вигідніше, ніж надсилати документи звичайною посилкою, оскільки у такому разі регіон відіграє важливу роль.

"Сьогодні" також писали, який тариф раптово змінила "Нова пошта" і розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні посилки через коробку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Достатньо номера телефону? Як відстежити посилку "Нової пошти" Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич У "Дії" можна буде отримати посвідчення ветерана війни Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький 500 грн за бустерну дозу вакцини: коли почнуть виплачувати гроші Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44109.75

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3178.86

Litecoin (LTC)

138.58

Ripple (XRP)

0.89

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.96

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.93

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,58
32,58
31,53
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти