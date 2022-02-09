Достаточно номера телефона? Как отследить посылку "Новой почты"

Рассказываем о разных способах отследить посылку "Новой почты" не выходя из дома

Как отследить свою посылку онлайн / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если посылка "Новой почты" задерживается, а вам необходима, чтобы она обязательно была доставлена в срок, можно отследить отправление онлайн.

"Сегодня" узнали у "Новой почты", как это сделать и готовы рассказать вам.

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Как отследить посылку "Новой почты"

Если вы сами отправили посылку через отделение, то оператор обязан выдать вам накладную, на которой указан номер груза.

Именно номер накладной позволяет клиенту отследить все этапы перемещения посылки.

Чтобы узнать, где сейчас ваша посылка, зайдите на сайт "Новой почты" и в левой колонке вы увидите свободное поле для текста с кнопкой "Отследить".

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Введите в поле номер накладной и нажмите на стрелочку справа.

Также это можно сделать через мобильное приложение "Новой почты". Хотя там итак отображается статус всех ваших отправлений, вы можете проверить конкретную посылку по номеру накладной.

Для этого выберите в меню раздел "Мои отправления", а после нажмите на плюсик в правом верхнем углу экрана.

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Там среди функций выберите "Отследить". В открывшейся ссылке введите номер накладной и нажмите "Отследить".

Можно ли отследить посылку по номеру телефона или ФИО?

Нет, к сожалению такие функции не доступны в связи с правилами безопасности "Новой почты".

Для того, чтобы узнать статус посылки, нужен только уникальный номер накладной.

Отправка документов по "Новой почте"

С начала 2022 года "Новая почта" запустила новую услугу по доставке документов.

Теперь, отправить любые документы весом до 1 кг, стоит 45 гривен. В стоимость также стоит специальный бумажный конверт.

Доставка будет стоить 45 гривен для любого региона Украины, это выгоднее, чем отправлять документы обычной посылкой, поскольку в таком случае регион играет важную роль.

"Сегодня" также писали, какой тариф внезапно изменила "Новая почта" и рассказывали, могут ли вам отказать в отправлении посылки из-за коробки.