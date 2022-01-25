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"Новая почта" будет выдавать деньги за посылку авансом — как воспользоваться новой услугой

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 января, 12:05
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Услуга станет незаменимым помощником для бизнеса
Услуга будет работать только после подписания договора
Услуга будет работать только после подписания договора / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Теперь деньги за свой товар можно получать еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку на Новой почте. Новая услуга получила название "Факторинг послеоплаты".

Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе "Новой Почты".

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Предоставляется услуга финтех-компанией "НоваПей".

Как было раньше

Продавец, отправивший свой товар покупателю вынужден был ждать 2-3 дня, пока последний заберет посылку. Товар, кстати, может лежать даже неделю. А если таких посылок несколько десятков?

На все операции нужно время: на отправку, получение, банковские зачисления.

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Как будет работать факторинг послеоплаты

Услуга "Факторинг послеоплаты" позволяет получить деньги сразу после отправки по почте, никакого залога не требует.

Работает все за алгоритмом:

  • дважды в день НоваПэй выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены Новой почтой с наложенным платежом;
  • вы получаете информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее;
  • впоследствии по итогам месяца формируется реестр упраздненных отправлений и подсчитывается комиссия за услугу факторинга;
  • вы перечисляете обратно средства за отмененные или возвращенные отправления каждого 10 числа следующего месяца.

"В конце месяца мы, например, видим, что три посылки не забрали. Это пусть будет шесть тысяч гривен. Они были авансом, вы их, по сути, не заработали, поскольку покупатель отказался от товара. Тогда вы эти средства просто возвращаете обратно на счет", — информируют в пресс-службе.

Как подключить услугу?

Предварительно бизнес подписывает договор с Новой на перевод средств, а потом уже соглашение на факторинг наложенного платежа, что, собственно, считается дополнительной услугой.

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Чтобы сотрудничать с "НоваПей", необходимо регулярно отправлять товары "Новой Почтой" и иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества.

Стоимость услуги — 0,2% от суммы аванса.

Пример: вы отправили наложенным платежом товар, который стоит 1000 грн. Чтобы получить деньги авансом, вы оплатите 0,2% суммы за факторинг, но не менее 10 грн, и 2% за перевод средств. То есть 22 гривны.

На почте без РРО

В случае продажи товаров через службы доставки предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку. Есть некоторые исключения.

Фискальный чек не требуется:

  • если покупатель полностью оплатил товар на счет продавца в форме IBAN, то фискальный чек через РРО/ПРРО может не выдаваться. В отправление тогда должен быть вложен товарный чек или накладная, что и подтверждает стоимость того или иного товара;

  • РРО/ПРРО не применяется, если перевозчик перечисляет средства продавцу на текущий счет. Касается это ситуаций, когда оформление товара происходит наложенным платежом и расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, который и должен выдать фискальный чек на прием наличных или платежной карты.

Фискальный чек требуется:

  • если покупатель оплатил товар с использованием платежных карт, то такая операция (по закону №265/95 — ВР) расчетная и требует фискальный чек. Продавец может вложить его в посылку или отправить другим способом (на электронную почту, в мессенджерах, на мобильный телефон и т. д.);

  • если расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, но последний переводит средства не на текущий счет продавца, продавец выдает фискальный чек на товар покупателю, отправляя его на электронную почту, мобильный телефон и т. д.

Напомним, что с 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей, однако это касается не всех.

Раньше мы рассказывали о новых тарифах "Новой Почты" в 2022 году.

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