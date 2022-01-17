Оплата товара на "Новой почте": как предпринимателям обойтись без РРО

В случае продажи товаров с доставкой через соответствующие службы, предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку. В этом вопросе есть некоторые исключения.
Об этом идет речь в официальном разъяснении Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.
Фискальный чек не требуется
Если покупатель полностью оплатил товар на счет продавца в форме IBAN, то фискальный чек через РРО/ПРРО может не выдаваться. В отправление тогда должен быть вложен товарный чек или накладная, что и подтверждает стоимость того или иного товара.
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РРО/ПРРО не применяется, если перевозчик перечисляет средства продавцу на текущий счет. Касается это ситуаций, когда оформление товара происходит с послеоплатой (наложенный платеж), и расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, который и должен выдать фискальный чек на прием наличных или платежной карты.
В качестве примера служит "Новая почта" со своей платежной системой "NovaPay". Предприниматель тогда не применяет РРО, потому что пользуется услугами платежной системы, которая создана, разработана и внедрена компанией "Пост Финанс", входящей в группу компаний "Новая Почта".
Фискальный чек требуется
Если покупатель оплатил товар с использованием платежных карт, то такая операция (по Закону №265/95 — ВР) расчетная и требует фискальный чек. Продавец может вложить его в посылку или отправить другим способом (на электронную почту, в мессенджерах, на мобильный телефон и т. д.).
Расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком, но последний переводит средства не на текущий счет продавца. В таком случае продавец выдает фискальный чек на товар покупателю путем отправки на электронную почту, мобильный телефон и т. д.
Новые правила для ФЛП
С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей, однако коснулось это не всех.
Кого коснулись нововведения: предпринимателей, которые находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и в то же время совершают сделки, относящиеся к расчетным.
Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:
- Впервые ФЛП будет обязан заплатить штраф в размере 100% от проданной продукции.
- Второй раз уплата штрафа составит 150% стоимости проданной с нарушением продукции.
ФОПы, работающие в селе, освобождаются от обязательного применения РРО.
Пытаясь скрыть свои доходы, предприниматели делают невозможным расчет терминалом, объясняя покупателям, что он просто не работает.
Раньше мы также писали, в каких случаях интернет-магазинам придется использовать РРО или ПРРО. Здесь также есть исключения.