Сотрудник "Новой почты" внезапно достал секундомер – что обидело клиентку

Клиентка "Новой почты" рассказала, как ее покупательница отказалась от посылки из-за поведения сотрудника отделения

Почему клиентке не дали померять шубу на "Новой почте" / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В отделении "Новой почты" клиентке не разрешили примерить куртку, которую она заказывала наложенным платежом. Кроме этого, сотрудник разрешил ей поверхностный осмотр не более 5 минут и достал секундомер.

Об этом в Facebook написала женщина, которая и продала клиентке куртку, отправив в отделение "Новой почты".

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По ее словам, клиентка позвонила ей чуть ли не в слезах, поскольку примерить куртку ей не разрешили.

"Я, конечно, понимаю что осмотр не может длится вечно, но изделие, по словам получателя, просто выдрали из рук через 3 минуты. Очереди на отделении не было, что в тот момент были на отделении 2 менеджера и она, больше посетителей не было", – пишет женщина.

В отзыве говорится, что клиентка не забрала куртку и отказалась от посылки, поскольку даже не смогла ее примерить.

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Украинка пишет, что из-за такого поведения сотрудника "Новой почты" им пришлось извиняться и предлагать скидку клиенту, который остался недоволен.

Что ответили в "Новой почте"?

Сотрудники "Новой почты" отреагировали на жалобу и пообещали клиентке разобраться в ситуации и позже вернуться с ответом.

"Сегодня" также сделали запрос в пресс-службу, однако пока что не получили дополнительной информации.

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Совместная услуга "Новой почты" и "Нафтогаза"

В ноябре 2021 года газоснабжающая компания "Нафтогаз" и "Новая почта" запустили совместную услугу в отделениях.

Теперь, прям в отделении можно присоединиться к "Нафтогазу", как к поставщику газа и заключить договор.

Для этого необходимо собрать пакет документов, в который входит:

паспорт;

ИНН;

документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев;

Также нужно записать свой EIC-код и попросить сотрудников отделения о помощи.

"Сегодня" также писали, как изменились тарифы "Новой почты" с 1 января и рассказывали, могут ли вам отказать в отправке из-за надписи на коробке.