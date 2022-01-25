"Нова Пошта" видаватиме гроші за посилку авансом — як скористатися новою послугою

Послуга стане незамінним помічником для бізнесу

Послуга працюватиме лише після підписання договору / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Відтепер гроші за свій товар можна отримувати ще до того, як покупець отримає посилку та сплатить за покупку на Новій пошті. Нова послуга отримала назву "Факторинг післяплати".

Про це "Сьогодні" повідомили у пресслужбі "Нової Пошти".

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Надається послуга фінтех-компанією НоваПей.

Як було раніше

Продавець, що відправив свій товар покупцеві змушений був чекати 2-3 дні, поки останній забере посилку. Товар, до речі, може лежати до тижня. А якщо таких посилок кілька десятків?

На всі операції потрібен час: на відправлення, отримання, банківські зарахування.

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Як працюватиме факторинг оплати

Послуга "Факторинг оплати" дає можливість отримати гроші відразу після відправлення поштою, ніякої застави не вимагають.

Працює все за алгоритмом:

двічі на день НоваПей виплачує аванс за посилки, що напередодні були відправлені Новою поштою з післяплатою;

ви отримуєте інформацію, коли одержувач забирає посилку або відмовляється від неї;

згодом за підсумками місяця формується реєстр скасованих відправлень та підраховується комісія за послугу факторингу;

ви перераховуєте назад кошти за скасовані чи повернуті відправлення до 10 числа наступного місяця.

"В кінці місяця ми, наприклад, бачимо, що три посилки не забрали. Це, приміром, шість тисяч гривень. Вони були авансом, ви їх по-суті не заробили, оскільки покупець відмовився від товару. Тоді ви ці кошти просто повертаєте назад на рахунок", — інформують у пресслужбі.

Як підключити послугу?

Попередньо бізнес підписує договір з НоваПей на переказ коштів, а згодом угоду на факторинг післяплати, що, власне, вважається додатковою послугою.

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Щоб співпрацювати таким чином з НоваПей потрібно регулярно надсилати товари Новою Поштою та мати низький відсоток повернень і гарну історію співпраці.

Вартість послуги — 0,2% від суми авансу.

Приклад: ви відправили післяплатою товар, який коштує 1000 грн. Щоб отримати гроші авансом, ви сплатите 0,2% від суми за факторинг, але не менше 10 грн, та 2% за переказ коштів. Тобто 22 гривні.

На пошті без РРО

У разі продажу товарів через служби доставляння підприємець не завжди зобовʼязаний вкладати фіскальний чек у посилку. Є деякі винятки.

Фіскальний чек не потрібен:

якщо покупець повністю оплатив товар на рахунок продавця у формі IBAN, то фіскальний чек через РРО/ПРРО може не видаватись. У відправлення тоді має бути вкладений товарний чек чи накладна, що підтверджує вартість того чи іншого товару;

РРО/ПРРО не застосовується, якщо перевізник переказує кошти продавцеві на поточний рахунок. Стосується це ситуацій, коли оформлення товару відбувається післяоплатою і розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником, який і повинен видати фіскальний чек на приймання готівки чи платіжної карти.

Фіскальний чек потрібен:

якщо покупець оплатив товар з використанням платіжних карток, то така операція (за законом №265/95-ВР) є розрахунковою і вимагає фіскального чеку. Продавець може вкласти його у посилку або ж надіслати в інший спосіб (на електронну пошту, в месенджерах, на мобільний телефон тощо);

якщо розрахунок здійснюється на пошті між покупцем і перевізником, але останній переказує кошти не на поточний рахунок продавця, продавець видає фіскальний чек на товар покупцеві, надсилаючи на електрону пошту, мобільний телефон тощо.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців, однак стосується це не всіх.

Раніше ми розповідали про нові тарифи "Нової Пошти" у 2022 році.