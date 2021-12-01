"Избранные" коробки? Могут ли "Новая почта" и "Укрпочта" забраковать вашу посылку

Разбираемся, почему почтовые операторы отказываются отправлять посылки в коробках с другими логотипами

Могут ли "Новая почта" и "Укрпочта" могут отказать в отправке из-за коробки / Фото: Коллаж: Сегодня

Операторы "Укрпочты" долго отказывались принять для отправки посылку, так как она была в коробке с логотипом "Новой почты".

Об этом писали "Сегодня", ссылаясь на жалобу в социальных сетях, и оказалось, что это не единичный случай и данный почтовый оператор действительно требует упаковывать все в свои коробки.

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Мы решили узнать, как почтовые операторы действительно относятся к отправкам в других коробках.

Что ответили в "Укрпочте"?

"Сегодня" сделали запрос в службу поддержки "Укрпочты", но официального объяснения пока не получили.

Однако в редакцию поступило письмо от одного из клиентов, с которым произошла аналогичная ситуация и он был вынужден перепаковывать свой груз в фирменную коробку "Укрпочты".

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В отделении мужчине заявили, что "Новая почта" существуют прямым конкурентом, и им запрещено принимать отправления упакованные в упаковку конкурентов.

Возмущенный клиент даже написал главе компании – Игорю Смелянскому и в ответ получил объяснение, что почтовые отправления, содержащие на адресной стороне надписи, наклейки, или имеющие поврежденную, загрязненную упаковку не подлежат пересылке и возвращаются отправителям.

Ранее на жалобу возмущенного украинца представитель этого почтового оператора ответила, что наличие чужих торговых знаков нарушает закон о рекламе.

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Смелянский вместо этого пошутил, что было бы странно, если бы курьер "Укрпочты" доставлял отправку в коробку "Новой почты".

"Укрпошта" отказывается отправлять посылки в чужих коробках "Укрпошта" отказывается отправлять посылки в чужих коробках 1 /2

Что ответили в Новой почте?

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" представительница "Новой почты" заверила, что им безразлично то, какое брендирование нанесено на коробку.

"Для "Новой почты" коробка – это возможность защитить груз при транспортировке, ведь он из отделения попадает в авто, далее на сортировочный терминал, затем снова его загружают, чтобы доставить получателю", – рассказал почтовый оператор.

Главные критерии к коробке – чтобы она была качественной, целой и не поврежденной, а что написано сверху – не принципиально, даже если это упаковка с чужим логотипом.

"Сегодня" также писали, что на "Новой почте" женщину пытались заставить запаковать коробки с обувью в еще одну коробку и не хотели отправлять посылку.

Кроме этого мы рассказывали, как изменится стоимость услуг почтовых операторов в следующем году.