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"Новая почта" снова меняет тарифы – сколько будем платить за доставку

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 февраля, 15:28
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Рассказываем, на какую популярную услугу изменила цену "Новая почта" и почему
"Новая почта" снова меняет тарифы
"Новая почта" снова меняет тарифы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" снизила тарифы на доплату при отправке сразу нескольких посылок по одной накладной.

Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.

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Отмечается, что пониженный тариф на так называемое дополнительное место в накладной действует уже с 1 февраля.

Что это значит?

Теперь для отправки посылки до 2 кг нужно доплатить 10 гривен, вместо 30, а если отправка до 10 кг, то тариф составит 30 гривен, вместо 50. Если ваша посылка до 30 кг, то заплатить нужно 70 грн (речь идет только о посылке на дополнительное место).

По данным "Новой почты", такое решение было принято из-за того, что компания получила обратную связь от клиентов после изменения тарифов с начала года.

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Согласно им, изменилась и тарификация на каждое дополнительное место в одной накладной – каждую посылку оценивают по отдельному тарифу (отправление с максимальным весом по базовому, а остальное – по сниженному).

Однако, как показала обратная связь, возможность объединять таким образом посылки есть не у всех, из-за индивидуальности бизнес-процессов.

Новая услуга "Новой почты"

В январе "Новая почта" запустила услугу, которая станет полезной для бизнесменов, она называется – "Факторинг наложенного платежа".

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Суть функции состоит в том, деньги за свой товар можно получить еще до того, как покупатель получит посылку и заплатит за нее в отделении.

Ранее продавец должен был ждать не менее нескольких дней, пока посылка поступит к клиенту и тот заберет ее из почты.

"Сегодня" также писали, как "Новая почта" "реставрировала" старинное кресло и рассказывали, могут ли вам отказать в отправлении из-за коробки.

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