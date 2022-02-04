Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Скільки коштує надіслати документи "Новою поштою" – ціна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 11:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, наскільки вигідно користуватися послугою "Нової пошти" з пересилання документів
Як безпечно надіслати документи
Як безпечно надіслати документи / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Відправляти доводиться не лише приємні подарунки, а й важливі документи і це може бути складніше, ніж здається. Найкраще – відправити потрібний документ у спеціальному конверті, скориставшись послугою поштового оператора, наприклад – "Нової пошти".

З 1 січня "Нова пошта" запустила нову послугу з доставки документів у спеціальному картонному конверті (до 1 кг), яка коштує 40 гривень.

Реклама

У ціну вже входить вартість самого конверту, а також доставка в межах України.

Це означає, що ви можете відправити документи у будь-яку точку країни (зокрема у села, СМТ та в різні міста) і ціна не зміниться.

Це вигідніше, ніж відправляти документи звичайною посилкою, оскільки мінімальна сума доставки у такому випадку буде вищою, ніж вартість цієї послуги і залежатиме від пункту призначення.

Реклама

"Нова пошта" змінює тариф

З лютого "Нова пошта" змінила тариф на одну з популярних послуг – відправку кількох посилок однією накладною або так зване "додаткове місце в накладній".

Тепер, для відправлення другої посилки по однвй накладній потрібно доплатити:

  • до 2 кг – 10 гривень (замість 30);
  • до 10 кг – 30 гривень (замість 50);
  • до 30 кг – 70 грн.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" запустила послугу "Факторинг післяплати" і розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні через коробку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Скільки коштує надіслати документи "Новою поштою" – ціна Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Трудова необовʼязкова? Як українцям по-новому підтвердити свій стаж Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Зерно в Україні перестало дорожчати: що відбувається з цінами на пшеницю Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37985.94

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2835.78

Litecoin (LTC)

113.45

Ripple (XRP)

0.62

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти