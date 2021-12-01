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"Обрані" коробки? Чи можуть "Нова пошта" та "Укрпошта" забракувати вашу посилку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 19:00
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Розбираємось, чому поштові оператори відмовляються надсилати посилки в коробках з іншими логотипами
Чи можуть "Нова пошта" та "Укрпошта" можуть відмовити у відправленні через коробку
Чи можуть "Нова пошта" та "Укрпошта" можуть відмовити у відправленні через коробку / Фото: Колаж: Сьогодні

Оператори "Укрпошти" довго відмовлялись прийняти для відправлення посилку, тому що вона була у коробці з логотипом "Нової пошти".

Про це писали "Сьогодні", посилаючись на скаргу у соціальних мережах та виявилось, що це не одиничний випадок і цей поштовий оператор дійсно вимагає перепаковувати все у свої коробки.

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Ми вирішили дізнатись, як поштові оператори насправді ставляться до відправлень у інших коробках.

Що відповіли в "Укрпошті"?

"Сьогодні" зробили запит до служби підтримки "Укрпошти", але офіційного пояснення поки не отримали.

Однак у редакцію надійшов лист від одного з клієнтів, з яким сталась аналогічна ситуація і він був змушений перепаковувати свій вантаж в фірмову коробку "Укрпошти".

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У відділенні чоловікові заявили, що "Нова пошта" є прямим конкурентом, і їм заборонено приймати відправлення запаковані в пакування конкурентів.

Обурений клієнт навіть написав голові компанії - Ігорю Смілянському і у відповідь отримав пояснення, що поштові відправлення, які містять на адресному боці написи, наклейки, або мають пошкоджену, забруднену упаковку не підлягають пересиланню і повертаються відправникам.

Раніше, на скаргу обуреного українця, представниця цього поштового оператора відповіла, що наявність чужих торгових знаків порушує закон про рекламу.

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Смілянський натомість пожартував, що було б дивно, якби кур’єр "Укрпошти" доставляв відправлення у коробці "Нової пошти".

"Укрпошта" відмовляється надсилати посилки в чужих коробках
"Укрпошта" відмовляється надсилати посилки в чужих коробках
"Укрпошта" відмовляється надсилати посилки в чужих коробках
"Укрпошта" відмовляється надсилати посилки в чужих коробках
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Що відповіли у "Новій пошті"?

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" представниця "Нової пошти" запевнила, що їм байдуже на те, яке брендування нанесено на коробку.

"Для Нової пошти коробка – це можливість захистити вантаж при транспортуванні, адже він з відділення потрапляє у авто, далі на сортувальний термінал, потім знову його завантажують, щоб доставити отримувачу", – розповів нам поштовий оператор.

Головні критерії до коробки – щоб вона була якісна, ціла та не пошкоджена, а що написано зверху – не принципово, навіть якщо це пакування з чужим логотипом.

"Сьогодні" також писали, що на "Новій пошті" жінку намагалися змусити запакувати коробки із взуттям у ще одну коробку та не хотіли надсилати посилку.

Крім цього, ми розповідали, як зміниться вартість послуг поштових операторів наступного року.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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