Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

"Укрпочта" и "Новая почта" меняют цены на услуги – за что будем платить больше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 октября, 17:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации заставляет почтовых операторов изменить тарифы
Будем платить больше? "Укрпочта" и "Новая почта" меняют цены
Будем платить больше? "Укрпочта" и "Новая почта" меняют цены / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации заставляет "Укрпочту" поднять, а "Новую почту" наоборот, снизить цены на свои услуги.

Об этом сообщает biz.today.ua.

Реклама

Согласно требованиям НКРЕКУ, "Укрпочта" должна увеличить тарифы с 1 декабря 2021 года.

Цены вырастут примерно на 15%, например отправка письма или открытки будет стоить 15 грн, вместо 13.

Отправка легкой бандероли (до 250 гр) подорожает с 19,5 грн до 22,5 грн, а за заказное отправление придется заплатить 11 грн вместо 9,5 грн.

Реклама

За посылки весом до 10 кг тариф останется старым – около 30 грн.

"Новая почта" пока не планирует пересматривать все тарифы, но к концу 2021 решила немного порадовать клиентов и снизить стоимость пользования почтоматами до 35 грн.

К сожалению, скидка будет действовать только до конца текущего года, а затем будет возвращена старая цена.

Реклама

Как работать почта в "красной зоне"

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" представители "Новой почты" отметили, что для посещения отделения не нужен ни сертификат вакцинации, ни отрицательный ПЦР-тест.

"Укрпочта" также заявила, что нужно просто надеть маску и держать дистанцию, так как почтовые операторы находятся в списке исключений.

Ранее мы писали, что сотрудника "Новой почты" застали за швырянием посылок клиентов.

И рассказывали историю клиентки, которая получила кучу битого стекла вместо посуды.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Цитата дня

Инфляция — это когда за свои деньги вы уже не можете купить столько, сколько в те времена, когда у вас не было денег.

Леонард Луис Левинсон, американский писатель, сценарист и режиссер
Опрос
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять