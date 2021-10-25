"Укрпочта" и "Новая почта" меняют цены на услуги – за что будем платить больше

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации заставляет почтовых операторов изменить тарифы

Будем платить больше? "Укрпочта" и "Новая почта" меняют цены / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации заставляет "Укрпочту" поднять, а "Новую почту" наоборот, снизить цены на свои услуги.

Об этом сообщает biz.today.ua.

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Согласно требованиям НКРЕКУ, "Укрпочта" должна увеличить тарифы с 1 декабря 2021 года.

Цены вырастут примерно на 15%, например отправка письма или открытки будет стоить 15 грн, вместо 13.

Отправка легкой бандероли (до 250 гр) подорожает с 19,5 грн до 22,5 грн, а за заказное отправление придется заплатить 11 грн вместо 9,5 грн.

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За посылки весом до 10 кг тариф останется старым – около 30 грн.

"Новая почта" пока не планирует пересматривать все тарифы, но к концу 2021 решила немного порадовать клиентов и снизить стоимость пользования почтоматами до 35 грн.

К сожалению, скидка будет действовать только до конца текущего года, а затем будет возвращена старая цена.

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Как работать почта в "красной зоне"

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" представители "Новой почты" отметили, что для посещения отделения не нужен ни сертификат вакцинации, ни отрицательный ПЦР-тест.

"Укрпочта" также заявила, что нужно просто надеть маску и держать дистанцию, так как почтовые операторы находятся в списке исключений.

Ранее мы писали, что сотрудника "Новой почты" застали за швырянием посылок клиентов.

И рассказывали историю клиентки, которая получила кучу битого стекла вместо посуды.